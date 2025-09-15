Naši Portali
DIRLJIVA OBJAVA

U prometnoj nesreći kod Trogira život izgubio član DVD-a Okruk: 'Dragi kolega, počivao u miru'

15.09.2025.
u 22:43

U sudaru dva motocikla jedan vozač smrtno je stradao, a drugi je zbog zadobivenih ozljeda prevezen u bolnicu

Na Facebook stranici Vatrogasci - 193 objavljeno je da je u prometnoj nesreći na trogirskoj obilaznici život izgubio član Dobrovoljnog vatrogasnog društva Okruk s Čiova.

"Danas nas je napustio naš kolega iz DVD-a Okruk. Poginuo je u prometnoj nesreći. Obitelji i kolegama izražavamo iskrenu sućut. Dragi kolega, počivao u miru," poručili su administratori stranice.

Podsjetimo, u sudaru dva motocikla jedan vozač smrtno je stradao, a drugi je zbog zadobivenih ozljeda prevezen u bolnicu. Nesreća se dogodila oko 13:45 sati, nakon čega je promet trogirskom obilaznicom bio obustavljen. Očevid je proveden pod nadzorom dežurnog državnog odvjetnika, dok će policija detaljnije informacije o uzrocima nesreće objaviti naknadno.
