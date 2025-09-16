Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 113
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
#DRONOVI U POLJSKOJ
Poslušaj
Prijavi grešku
TRAGEDIJA NA CESTI

Strašna nesreća u Slavoniji: Mladić (19) autom sletio u kanal. Preminuo je

Najnovija vijest
VL
Autor
Vecernji.hr
16.09.2025.
u 13:21

Došlo je do slijetanja osobnog automobila đakovačkih registracijskih oznaka s kolnika u odvodni kanal. Na mjestu prometne nesreće preminuo je 19-godišnji vozač. U vozilu nije bilo putnika

Oko 11.50 sati dogodila se teška prometna nesreća na Županijskoj cesti 54107, između Punitovaca i Jurjevca Punitovačkog, na području PU Osječko-baranjske. Došlo je do slijetanja osobnog automobila đakovačkih registracijskih oznaka s kolnika u odvodni kanal. Na mjestu prometne nesreće preminuo je 19-godišnji vozač. U vozilu nije bilo putnika. Slijedi očevid.
Ključne riječi
Đakovo prometna nesreća

Komentara 1

Pogledaj Sve
VA
VanjaPlank
13:34 16.09.2025.

Aute treba ograničiti na 60km/h

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još