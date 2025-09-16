Strašna nesreća u Slavoniji: Mladić (19) autom sletio u kanal. Preminuo je

Oko 11.50 sati dogodila se teška prometna nesreća na Županijskoj cesti 54107, između Punitovaca i Jurjevca Punitovačkog, na području PU Osječko-baranjske. Došlo je do slijetanja osobnog automobila đakovačkih registracijskih oznaka s kolnika u odvodni kanal. Na mjestu prometne nesreće preminuo je 19-godišnji vozač. U vozilu nije bilo putnika. Slijedi očevid.
