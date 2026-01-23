FOTO/VIDEO Obišli smo ribarnicu i provjerili cijene ribe u Zagrebu: 'Ovdje je ponuda veća i često jeftinija nego na moru'

Kao i većini kućanstava u Hrvatskoj, i nama je petak bio rezerviran za ribu. Odlučili smo zato obići Trešnjevačku ribarnicu i provjeriti kakva je ponuda te koliko je kupaca odlučilo iskoristiti tradicionalni riblji dan za odlazak na plac. Iako se radi o manjoj tržnici, ponuda je bila iznenađujuće bogata. Na štandovima se moglo pronaći gotovo sve, od najtraženijih klasika poput brancina i orade, pa sve do skupljih i rjeđih primjeraka. No, unatoč raznolikoj ponudi, gužve nije bilo. Hladno vrijeme očito je učinilo svoje pa je ribarnica danas djelovala znatno mirnije nego što je to uobičajeno petkom.

„Kako je manja tržnica, onda ni nema puno kupaca. Nekad petkom ima više ljudi, ali nekad je kao i običan dan“, rekla nam je jedna prodavačica, dodajući da se interes često mijenja iz tjedna u tjedan. Čini se da je upravo takav bio i današnji dan. Kako smo mogli primijetiti, kupaca je bilo tek sporadično, bez uobičajene petkom prepoznatljive vreve.

Obišli smo ribarnicu i provjerili cijene ribe u Zagrebu: 'Ovdje je ponuda veća i često jeftinija nego na moru' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Što se tiče cijena, na Trešnjevačkoj ribarnici manji brancin prodavao se po 12 eura, dok su veći primjerci dosezali i 20 eura. Losos je bio oko 20 eura po kilogramu, a manje orade također 12 eura. Trlja se nudila po 26 eura, dok su se na drugom štandu manje trlje mogle pronaći i po 10 eura. Oslić se prodavao po 8 eura.

Prodavači ističu kako je najveća potražnja upravo za brancinom i oradom, koji su i dalje najprodavanije ribe. Uz njih, u ponudi su bili i oslić, mola te srdele. Od ostalih morskih delicija, muzgavci, odnosno lignjun, nudili su se po 7 eura, dok je cijena lignje dosezala čak 30 eura. Veliki oslić prodavao se po 15 eura, jadranski arbun po 16 eura, a raža po 12 eura. Na drugom štandu oslići su se mogli pronaći po 10 i 8 eura, dok je pagar dosezao 26 eura. Na svim štandovima bilo je jasno naznačeno da je riječ o dalmatinskoj ribi.

FOTO Ponuda na ribarnici

U ponudi su se još mogli pronaći sipa po 19 eura, škarpina po visokih 45 eura, rep grdobine za 35 eura, škampi po 28 eura te tuna po 26 eura. Na jednom od štandova brancin je bio 13 eura, a orada 14 eura. Riječna pastrva nudila se po 8 eura, kao i cipal, dok su mali gavuni bili 15 eura.

Unatoč manjem broju kupaca, uspjeli smo porazgovarati s jednim građaninom koji je u Zagreb stigao iz istarskog Novigrada. „Cijene prate i ostala poskupljenja. Nije da puno iskaču, visoke su, ali kao i sve drugo. No ovdje u Zagrebu ponuda je puno veća nego na moru. Na moru nema ribara, ja u Novigradu često ne mogu kupiti ribu, jednostavno je nema. Ovdje je u Zagrebu i ponuda veća i često povoljnija“, rekao nam je. Petak je, barem po ponudi, opravdao svoj riblji status, no hladno vrijeme i visoke cijene očito su mnoge zadržali kod kuće.