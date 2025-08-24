Naši Portali
NASTAVILI PO PLANU

Festival 'Nosi se' otvoren na skrivenoj lokaciji: 'Pozivamo sve na dijalog'

Autori: Dea Redžić, Korina Baretić
24.08.2025.
u 21:51

"Program nastavljamo u cilju obrane pluralizama i demokratskog poretka Republike Hrvatske promovirajući mir, nenasilje i empatiju prema slabijima i ugroženima. Pozivamo sve na dijalog u antiratnom duhu za dobrobit Čovjeka i njegove slobode", stoji u priopćenju.

Festival "Nosi se" u Benkovcu otvoren je u petak, 22. kolovoza, koncertom Damira Avdića na skrivenoj lokaciji nakon što je skupina prosvjednika iz redova dragovoljaca Domovinskog rata omela planirano otvaranje na odobrenoj festivalskoj lokaciji. Nakon konzultacija s policijom, direkcija festivala donijela je odluku da se program ipak nastavi prema zamišljenom planu.

Organizatori poručuju kako je cilj festivala kroz umjetnički format sagledati i razumjeti mehanizme rata u današnjem globalnom kontekstu, bez isključivog fokusa na Domovinski rat, iako je on kao temeljno i traumatično iskustvo u Hrvatskoj nezaobilazan. " U vremenu kad oko nas bukte ratovi i zvecka se oružjem želimo kroz umjetnički format festivala iz raznih uglova sagledati i razumjeti mehanizme rata kao takvog u globalnom svijetu, a da nam pri tome težište nije fokusirano konkretno na Domovinski rat. Istovremeno, promišljanje i Domovinskog rata u kontekstu suvremenih ratova nezaobilazno je s obzirom da je to naše temeljno i traumatično iskustvo" stoji u priopćenju.

"Program nastavljamo u cilju obrane pluralizama i demokratskog poretka Republike Hrvatske promovirajući mir, nenasilje i empatiju prema slabijima i ugroženima. Pozivamo sve na dijalog u antiratnom duhu za dobrobit Čovjeka i njegove slobode", zaključuju.
Komentara 1

Pogledaj Sve
DS
desničari se boje žena
21:56 24.08.2025.

Evo još malo hrane za dežurne.. njam njam 😂

