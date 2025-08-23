Obuljen Koržinek: Provokacije su dio umjetnosti, a društvo koje ih ne bi trpjelo, pretvorilo bi se u rigidno

Nakon što je u petak navečer u Benkovcu zbog prosvjeda skupine koja se nazvala „braniteljima Hrvatske“ otkazana predstava kojom je trebao početi Festival „Nosi se“, oglasila se i ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek. „Ne znam detalje, samo ono što sam pročitala u medijima i današnje reakcije. Nadam se da će se održati, ne samo taj festival, nego i sve kulturne manifestacije u Hrvatskoj. Mi smo demokratska zemlja. Svatko ima pravo iznositi svoje stavove i slobodu izražavanja, ali to mora biti tako da se nikome ne onemogući sudjelovanje u kulturnom životu“, poručila je ministrica za Dnevnik.hr.

Osvrnula se i na komentar gradonačelnika Benkovca Tomislava Bulića, koji je najprije podržao festival, a potom ga osudio. „Koliko je meni poznato, taj se festival održava već nekoliko godina. Ministarstvo ga je sufinanciralo s oko 1200 eura, sufinancira i Grad Benkovac te Zadarska županija. To je jedan među stotinama kulturnih događanja i mislim da ga tako treba promatrati“, rekla je Obuljen Koržinek. Upitana smatra li prihvatljivim otkazivanje kulturnih događaja pod pritiskom, odgovorila je: „Kultura i umjetnost su uvijek bili prostor u kojem se propitkuje, ide nekoliko koraka dalje, pa i u uvredama. To je prostor slobode i takvi moraju i ostati. Bez obzira na osobne stavove, do kraja ću beskompromisno braniti slobodu umjetničkog izraza.“

Dodala je i da Ministarstvo u financiranjima ne ulazi u sadržaj manifestacija. „Financiramo različite festivale, izdanja knjiga, kazališne predstave i performanse. Provokacije su dio umjetnosti, a društvo koje ih ne bi trpjelo, pretvorilo bi se u rigidno društvo. Nikako ne bih željela da se to dogodi“, zaključila je.