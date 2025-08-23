Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 108
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
BREAKING
Do kraja vikenda iskoristi akcijske cijene digitalne pretplate. Imamo sjajan dar uz e-novine!
Poslušaj
Prijavi grešku
KOMENTAR NA INCIDENT U BENKOVCU

Obuljen Koržinek: Provokacije su dio umjetnosti, a društvo koje ih ne bi trpjelo, pretvorilo bi se u rigidno

Vela Luka: Predstavljanje koncepta Memorijalnog muzeja Oliver Dragojević
Zvonimir Barisin/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
23.08.2025.
u 21:01

Osvrnula se i na komentar gradonačelnika Benkovca Tomislava Bulića, koji je najprije podržao festival, a potom ga osudio

Nakon što je u petak navečer u Benkovcu zbog prosvjeda skupine koja se nazvala „braniteljima Hrvatske“ otkazana predstava kojom je trebao početi Festival „Nosi se“, oglasila se i ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek. „Ne znam detalje, samo ono što sam pročitala u medijima i današnje reakcije. Nadam se da će se održati, ne samo taj festival, nego i sve kulturne manifestacije u Hrvatskoj. Mi smo demokratska zemlja. Svatko ima pravo iznositi svoje stavove i slobodu izražavanja, ali to mora biti tako da se nikome ne onemogući sudjelovanje u kulturnom životu“, poručila je ministrica za Dnevnik.hr.

Osvrnula se i na komentar gradonačelnika Benkovca Tomislava Bulića, koji je najprije podržao festival, a potom ga osudio. „Koliko je meni poznato, taj se festival održava već nekoliko godina. Ministarstvo ga je sufinanciralo s oko 1200 eura, sufinancira i Grad Benkovac te Zadarska županija. To je jedan među stotinama kulturnih događanja i mislim da ga tako treba promatrati“, rekla je Obuljen Koržinek. Upitana smatra li prihvatljivim otkazivanje kulturnih događaja pod pritiskom, odgovorila je: „Kultura i umjetnost su uvijek bili prostor u kojem se propitkuje, ide nekoliko koraka dalje, pa i u uvredama. To je prostor slobode i takvi moraju i ostati. Bez obzira na osobne stavove, do kraja ću beskompromisno braniti slobodu umjetničkog izraza.“

Dodala je i da Ministarstvo u financiranjima ne ulazi u sadržaj manifestacija. „Financiramo različite festivale, izdanja knjiga, kazališne predstave i performanse. Provokacije su dio umjetnosti, a društvo koje ih ne bi trpjelo, pretvorilo bi se u rigidno društvo. Nikako ne bih željela da se to dogodi“, zaključila je.
Pogledajte snimku incidenta u Benkovcu zbog kojeg je otkazan Festival Nosi se
Ključne riječi
benkovac Nina Obuljen Korižnek

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još