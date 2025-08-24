Petorica dobila zabranu približavanja novinarki nakon incidenta u Benkovcu

Predsjednik gradskog ogranka Udruge Hrvatskih dragovoljaca Benkovac, Nedjiljko Genda, i još četvorica muškaraca dobili su zabranu približavanja novinarki Meliti Vrsaljko na manje od 30 metara, nakon incidenta u petak navečer u Benkovcu, objavio je Faktograf. Policijska postaja Benkovac-Obrovac podnijela je, dodaje portal, optužni prijedlog protiv njih zbog djela prekršaja iz čl 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Podsjetimo, glavni ravnatelj policije uputio je u Policijsku upravu zadarsku stručni tim kako bi se utvrdilo je li policijsko postupanje u Benkovcu, gdje su bila prijavljena dva događaja - otvorenje Festivala "Nosi se" i javni prosvjed branitelja, bilo sukladno pravilima struke, priopćeno je u subotu. U priopćenju Ravnateljstva policije MUP-a se navodi kako je za petak, 22. kolovoza, u Benkovcu bilo prijavljeno javno okupljanje - mirni prosvjed branitelja, koje se i održalo, a istodobno se u Benkovcu održao i kulturni program, koji je također uredno prijavljen policiji.

"U Benkovcu se od 22. do 29. kolovoza 2025. održava javno okupljanje - kulturni program, uredno prijavljen policiji. Navedeno događanje održava se uz podršku Ministarstva kulture i medija RH, Grada Benkovca, Zadarske županije i Zaklade Kultura nova. U povodu navedenog događanja, za 22. kolovoza bilo je prijavljeno i javno okupljanje - mirni prosvjed branitelja, koje se i održalo. Policija je provodila mjere osiguranja oba javna okupljanja sukladno planovima osiguranja koji su izrađeni temeljem sigurnosne prosudbe", ističu iz Ravnateljstva policije MUP-a.

Tijekom osiguranja, dodaje se, "policija je zaprimila prijave i pružila nekoliko intervencija temeljem zahtjeva sudionika oba javna okupljanja - novinarke koja je ujedno i predstavnica organizatora kulturnog događanja te poziv jednog od sudionika mirnog prosvjeda branitelja".

Pogledajte snimku incidenta u Benkovcu zbog kojeg je otkazan Festival Nosi se Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Zadarska policija raspolaže snimkama javnog okupljanja, kao i javno objavljenim snimkama, koje su obuhvaćene kriminalističkim istraživanjem radi utvrđivanja svih okolnosti javnih okupljanja te eventualnog protupravnog ponašanja sudionika, naveli su iz Ravnateljstva policije. "S ciljem utvrđivanja svih okolnosti navedenog događaja i postupanja policijskih službenika koji su provodili osiguranje, glavni ravnatelj policije uputio je stručni tim u Policijsku upravu zadarsku. Zadaća stručnog tima je utvrditi je li policijsko postupanje bilo sukladno pravilima struke", dodaju iz Ravnateljstva policije.

Zbog prosvjeda skupine hrvatskih branitelja u petak navečer u Benkovcu, otkazana je predstava koja se trebala održati iza Gradske knjižnice, a organizatorica Festivala "Nosi se", novinarka Melita Vrsaljko verbalno je napadnuta. Rekla je da se Festival bavi temama dekonstrukcije rata i nasilja te promicanjem nenasilja, Prema objavi na svom Facebook profilu, Vrsaljko je pokušala snimiti prosvjed branitelja s javne površine, ali, kako je ustvrdila, "njih 20 me okružilo i verbalno vrijeđalo. Policija nije napravila ništa, samo je to gledala u tišini, iako sam ih zvala da dođu“, objavila je.

Vrsaljko je naveli i kako je "Nediljko Genda, jedan od 'vođa benkovačkih branitelja, zvao nekoga na mobitel i tražio da neko dođe i da me se makne s javne površine". Prozvani predsjednik Udruge hrvatskih dragovoljaca Benkovca, Nediljko Genda, za Hrvatsku televiziju (HTV) je izjavio da "nisu nikoga došli vrijeđati“. "Melita Vrsaljko isprovocirala je hrvatske branitelje. I navela je da hrvatski branitelji idu u marš. Kakav marš? Je li to Jugoslavija ili Hrvatska?", izjavio je Genda.

Gradonačelnik Benkovca Tomislav Bulić također je za HTV komentirao događanja u petak navečer. "Mislim da toj skupini s ovim dajemo na vidljivosti, važnosti, pozornosti koju apsolutno ne zavređuju ni zaslužuju“, rekao je gradonačelnik vezano za organizatore festivala, dodavši: "Ako problematiziraju hrvatske branitelje i Domovinski rat, oni nisu dobrodošli u ovaj grad. I ovaj grad u budućnosti sigurno neće financirati, ne samo njih, nego sve udruge koje bi se bavile takvim aktivnostima i koje bi problematizirale, dovodile u pitanje Domovinski rat i vrijednosti Domovinskog rata", poručio je gradonačelnik Bulić.