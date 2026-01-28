Amerikanka s četvero djece pronađena u Dubrovniku nakon bijega iz SAD-a: Bježala od smaka svijeta

Strah od „smaka svijeta“ natjerao je 35-godišnju Amerikanku Elleshiju Seymour na potez koji je završio policijom, sudovima i međunarodnom potragom - i to u Hrvatskoj. Prema dostupnim informacijama, Seymour je krajem studenoga prošle godine sa svojih četvero djece napustila Utah, uvjerena da se u tom dijelu Sjedinjenih Američkih Država sprema apokalipsa. Bez znanja i dopuštenja očeva djece, odlučila je napustiti SAD i zaputiti se u Europu. Kao odredište izabrala je Dubrovnik.

Riječ je o trojici dječaka u dobi od 11, 8 i 3 godine te sedmogodišnjoj djevojčici. Troje starije djece djeca su Kendalla Seymoura, dok je otac najmlađeg djeteta Kurt Brady, Elleshijin sadašnji partner. Upravo je Kendall Seymour, zabrinut jer mu se djeca nisu javljala, putem medija digao uzbunu, sumnjajući da je riječ o otmici.

Majka i djeca locirani su u Dubrovniku, nakon čega je Elleshia Seymour uhićena. Djeca su privremeno smještena u dubrovački Dom Maslina, gdje su boravila dok se ne razjasni složena pravna situacija između dviju država. Kako piše Dnevnik.hr , nadzorne kamere snimile su Seymour i djecu u zračnoj luci u Salt Lake Cityju tijekom ukrcaja na let za Europu. Navodno je za putovanje koristila krivotvorene dokumente kako bi ishodila putovnice za djecu.

Dubrovačkom vjesniku javile su se osobe bliske ocu starije djece i partneru Elleshije Seymour. U njihovoj verziji događaja navodi se da je majka 30. studenoga „otela djecu“ i odvela ih iz zemlje bez suglasnosti roditelja. Tijekom njezina putovanja, prema istim izvorima, izdana je tjeralica za uhićenje, a Interpol je raspisao crvenu tjeralicu.

Cijeli slučaj sada se nalazi u rukama pravosudnih institucija, a odluka o sudbini djece ovisit će o ishodu međudržavnih postupaka između SAD-a i Hrvatske. Ono što je započelo kao majčin bijeg od vlastitih strahova, završilo je međunarodnim incidentom u kojem su se, po tko zna koji put, djeca našla u središtu spora odraslih.