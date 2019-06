Fazekaš završio svoje svjedočenje video linkom

Imre Fazekaš završio je svoje svjedočenje video linkom. On je iz Budimpešte svjedočio u nastavku suđenja Ivi Sanaderu i Zsoltu Tamasu Hernadiju, optuženima u aferi Ina-MOL. Hernadiju se sudi u odsutnosti, a Fazekaš je prema optužnici, predstavljao dvije off shore tvrtke s Cipra, koje su sa Xenoplastom švicarskom tvrtkom Roberta Ježića, dogovorile isplatu 10 milijuna eura mita za Sanadera.

Polovica tog iznosa isplaćena je 2008. a USKOK tvrdi da je riječ o novcu koje je Hernadi, odnosno MOL platio Sanaderu, da bi mađarska tvrtka preuzela upravljačka prava nad Inom, iako na to nije imala pravo.

U svom iskazu Fazekaš je tvrdio da ta isplata nije imala nikakve veze s MOL-om ni Sanaderom. Ustvrdio je da su on i Mihail Gucerijev, ruski naftni magnat sklopili konzultantski ugovor s Ježićevom tvrtkom. Prema tom ugovoru, oni su Ježiću isplatili pet milijuna eura, a za uzvrat Ježić je kod hrvatske vlade trebao izlobirati pozitivan stav oko projekta Družba Adria. Usto, smatrali su to i predujmom, kazao je Fazekaš, za planiranu kupnju Ježićeva zemljišta u Omišlju na otoku Krku.

Iako je to opetovano ponavljao, Fazekaš se našao u problemu kada je trebao odgovarati na pitanja o svojim sastancima s Ježićem vezano za prodaju zemljišta i lobiranje. Iz njegovih odgovara ispalo je tako da je Ježić trebao lobirati oko projekta o kojem Fazekaš uopće nije razgovarao s Ježićem. Uz to, Fazekaš je naveo i da o tome nije razgovarao ni sa Stephanom Hürlimannom, koji je zastupao Ježićevu tvrtku prilikom sklapanja ugovora.

- Jeste li Hürlimannu dali uputu što Ježić treba napraviti? - zanimalo je sutkinju Maju Štampar Stipić.

- Nisam mu dao nikakvu uputu - odgovorio je Fazekaš.

- Kako je onda Ježić mogao znati što mu je činiti? - pitala je dalje sutkinja.

- Gospodin Ježić mogao je točno znati što treba napraviti - odgovorio je svjedok.

-Je li Ježić možda vidovit ili mu je netko trebao reći što se od njega traži? - pitala je dalje sutkinja.

- Nije trebao biti vidovit da zna naš cilj - ustrajao je Fazekaš u svom ne baš logičnom odgovoru.

-Znači, isplatili ste sredstva bez ikakvog prethodnog dogovora što će se za njih napraviti - zaključila je sutkinja.

Fazekaš sudu nije uspio objasniti ni zašto je u raskidu ugovora navedeno da ugovorne strane nemaju međusobnih potraživanja, iako je pet milijuna eura plaćeno, a Ježić, prema Fazekaševim riječima, nije ništa napravio.

- Nadao sam se da će se taj projekt nastaviti. Kada se to nije dogodilo i kada sam shvatio da Ježić ništa neće napraviti, odlučio sam ga tužiti za povrat novca. Taj sam postupak pokrenuo u Švicarskoj nakon što je u Hrvatskoj pokrenut ovaj kazneni postupak. Imao sam sastanak s Ježićem i njegovom odvjetnikom oko nagodbe no do nagodbe nije došlo, a od tužbe sam odustao zbog visokih troškova suđenja u Švicarskoj - kazao je Fazekaš.