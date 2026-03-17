crveno more i dalje kritično

Kallas: 'Nema apetita' u EU za slanje brodova u Hormuški tjesnac

EU foreign policy chief Kaja Kallas visits Bosnia and Herzegovina
AMEL EMRIC/REUTERS
VL
Autor
Hina
17.03.2026.
u 01:14

Američki predsjednik Donald Trump prošli je tjedan pozvao savezničke zemlje da pošalju svoje ratne brodove u tjesnac kako bi osigurale plovidbu tim putem

Ministri vanjskih poslova država članica EU-a složili su se u ponedjeljak da treba ojačati pomorsku misiju Aspides u Crvenom moru, ali zasad nema interesa da se ona proširi i na Hormuški tjesnac. “U raspravi je istaknuta jasna želja za jačanjem ove misije, ali zasad nema apetita da se proširi njezin mandat i na Hormuški tjesnac”, izjavila je visoka predstavnica za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas. Misija EU-a Aspides uspostavljena je u veljači 2024. godine radi zaštite brodova od napada jemenskih hutista u Crvenom moru.

“Hormuški tjesnac je sada u središtu pažnje, ali Crveno more i dalje ostaje kritično. Rizik da se hutisti uključe je stvaran, stoga moramo ostati oprezni”, rekla je Kallas. Hormuški tjesnac praktički je zatvoren za promet od početka američko-izraelskog napada na Iran krajem veljače, što je izazvalo veliki rast cijena nafte i ukapljenog plina jer je to jedina ruta kojom se izvoze ti energenti iz Zaljevskih zemalja. Američki predsjednik Donald Trump prošli je tjedan pozvao savezničke zemlje da pošalju svoje ratne brodove u tjesnac kako bi osigurale plovidbu tim putem.

Ključne riječi
rat na Bliskom istoku Kaja Kallas

