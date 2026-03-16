NE POPUŠTAJU

Blokada se nastavlja: Mađari ne odustaju od svog zahtjeva, ponovili su koji uvjet imaju

Hungary's Foreign Minister Peter Szijjarto speaks during a press conference in Budapest
Foto: MARTON MONUS/REUTERS
1/5
Autor
Dora Taslak
16.03.2026.
u 23:17

Okidač za najnoviji krug napetosti bila je ukrajinska tvrdnja da će trebati nekoliko tjedana za popravak naftovoda kojim se doprema ruska nafta u Mađarsku

Mađarska će nastaviti blokirati odobrenje zajma Europske unije Ukrajini u iznosu od 90 milijardi eura i usvajanje dvadesetog paketa sankcija protiv Rusije sve dok Ukrajina blokira tranzit ruske nafte preko naftovoda Družba. Istaknuo je to mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó na marginama sastanka Vijeća EU-a. Szijjártó je, kako prenosi Ukrainska Pravda, naveo da je situacija vrlo jednostavna te kako Mađarska neće pristati na dodjelu 90 milijardi eura sve dok traje "naftna blokada". Naime, on smatra da Ukrajinci "ismijavaju" Mađare i da ne obnavljaju prijevoz nafte iz političkih razloga.

Odnosi Mađarske i Ukrajine posljednjih su tjedana posebno napeti. Okidač za najnoviji krug napetosti bila je ukrajinska tvrdnja da će trebati nekoliko tjedana za popravak naftovoda kojim se doprema ruska nafta u Mađarsku, a koji je navodno oštećen u ruskom napadu dronom.

Nakon toga, Mađarska je zaplijenila dva oklopna vozila u vlasništvu Oschadbanke, ukrajinske državne štedionice, i uhitila sedam Ukrajinaca koji su ih pratili. Konvoj je prevozio desetke milijuna eura u gotovini i zlatne poluge iz Beča u Kijev, a Budimpešta je sugerirala da se radi o pranju novca. 

Mađarskog premijera Viktora Orbana, inače, mnogi smatraju najprijateljskijim čelnikom prema Kremlju u Europskoj uniji. Naime, on je više puta kritizirao i ometao pomoć Kijevu dok je produbljivao ekonomske veze s Moskvom. I krajem studenoga je, podsjetimo, bio u Moskvi kod ruskog predsjednika Vladimira Putina. Dvojica čelnika tada su razgovarala o energetskoj suradnji i mirovnim pregovorima o Ukrajini, a Putin je pohvalio Orbana zbog "uravnoteženog" stava prema ratu u Ukrajini.
Péter Szijjártó rat u Ukrajini Ukrajina Mađarska

BR
brongostar
23:27 16.03.2026.

Mađarima sa Orbanom nje mjesto u Europi. U Sibiru imati će nafte i plina po želji i rusku naklonost i pažnju koju su imali 40 godina, što im očito nedostaje.

IG
IgorY
18:43 16.03.2026.

Bravo Mađari

SE
Serengeti
20:13 16.03.2026.

Orban nije predsjednik po mojoj mjeri, ali potez da kupuje jeftinu naftu i plin dok može mu je pun pogodak. Također i ne primanje migranata. Tko hoće doći u Hrvatsku neka dođe raditi preko radne dozvole, a ne krišom preko granice da dobiva socijalnu pomoć dok se češka u besplatnom stanu.

