Najveći ruski proizvođač zlata s dvoznamenkastim rastom prihoda

Najveći ruski proizvođač zlata Polyus izvijestio je u ponedjeljak da je 2025. godinu zaključio s prihodima većim za približno petinu budući da su visoke cijene zlata na globalnom tržištu nadoknadile slabiju prodaju.Prihodi su mu tako poskočili za 19 posto, na 8,7 milijardi dolara, pokazali su rezultati poslovanja za 2025. godinu. Dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) porasla je za 12 posto, na 6,35 milijardi dolara. Prilagođena neto dobit kliznula je pak za tri posto, na 3,3 milijarde dolara, objavila je kompanija. Prihod je bio znatno veći unatoč 16 posto manjoj proizvodnji, od 2,5 milijuna unci, u skladu sa smjernicama tvrtke, i padu obujma prodaje od 18 posto.

Poticaj prihodu bili su više prosječne realizirane cijene rafiniranog zlata, što je kompenziralo slabiju prodaju, pojasnili su iz Polyusa. Kompanija smanjuje proizvodnju u rudniku Olimpiada, napominjući da bi silazni trend trebao potrajati do 2028. godine. U 2026. godini proizvodnja bi se trebala zadržati u rasponu od 2,5 do 2,6 milijuna unci, procjenjuje uprava. Cijene zlata u 2025. godini na globalnom su tržištu poskočile za oko 64 posto, gotovo dva i pol puta snažnije nego u 2024. godini, podsjeća Reuters. U ponedjeljak se zlatom na londonskom spot tržištu nakon podneva trgovalo po cijeni od 5.028 dolara za uncu, otprilike za 0,2 posto većoj nego na zatvaranju trgovine u petak.

Rusija je u 2024. godini bila drugi najveći svjetski proizvođač zlata, iza Kine, s udjelom u globalnoj proizvodnji rudnika od oko devet posto. Svi glavni ruski rudari zlata, uključujući Polyus, pod zapadnim su sankcijama, podsjeća Reuters. Sjedinjene Države, Velika Britanija i Europska unija zabranile su uvoz ruskog zlata 2022. godine. U Polyusu očekuju da će im glavno nalazište zlata Sukhoi Log u istočnom Sibiru biti u punom pogonu od 2029. godine, što bi trebalo udvostručiti njihovu proizvodnju do kraja desetljeća, na šest milijuna unci. Očekuju da će troškovi projekta dosegnuti šest milijardi dolara. Tvrtka je ujedno izvijestila o ulaganjima u 2025. godini u visini rekordne 2,2 milijarde dolara, najvećim dijelom zbog ulaganja u projekt Sukhoi Log. U 2026. godini trebala bi se kretati u rasponu od 2,2 milijarde do 2,5 milijardi dolara.