Čiji su crveni kombiji koji su preplavili Njemačku?

Uz plave Amazonove automobile, žuta DHL-a vozila i smeđe UPS-ove transportere na njemačkim ulicama moguće je vidjeti i crvena vozila kineskog trgovačkog diva JD.com-a, piše Fenix. Ova kompanija pokrenula je svoju online trgovinu Joybuy u Njemačkoj, a s njom i vlastitu dostavnu logistiku. Tijekom dana izašlo je 100 njihovih crvenih vozila, a prva faza dostave fokusirana je na velike gradove u zemlji Sjeverna Rajna-Vestfalija. U to spadaju gradovi: Bochum, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Essen i Köln. Tamo će se primjenjivati model "ekspresne dostave“: tko naruči do 11:00 sati, u mnogim slučajevima robu može očekivati na vratima isti dan do 23:00 sata.

Joybuy prodaje gotovo sve, od tehnike i kućanskih aparata do kozmetike, namirnica i potrepština za svakodnevni život. Razlika u odnosu na ostale platforme je u tome što JD.com želi sam kontrolirati put robe, od skladišta do kućnog praga. Za brzu dostavu koriste vlastitu strukturu: veliko skladište u Oberhausenu, još jedno između Berlina i Hamburga te gigantski logistički centar od 90.000 četvornih metara. U onim regijama koje još nisu njihovim crvenim kombijima, dostavu će za njih obavljati DHL.

Dolazak u Njemačku dio je velikog širenja na Europu, jer istovremeno kreću poslovati u Francuskoj, Belgiji, Nizozemskoj i Velikoj Britaniji. JD.com izravno napada Amazon, a njihov adut je, osim brzine, i dodatna usluga. Kod većih uređaja, u određenim regijama nudit će montažu i odvoz starog uređaja. Još zanimljivija vijest je da JD.com planira preuzeti tvrtku Ceconomy, koja je vlasnik popularnih lanaca Media-Markt i Saturn. To bi značilo potpunu promjenu na tržištu elektronike u Njemačkoj.