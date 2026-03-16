NOVE PREPIRKE

Anušić poslao žestok odgovor Milanoviću: 'Pokušava manipulirati i izvrtati činjenice. Uporno iznosi podatke o manjku vojnika'

Slunj: Demonstracija sposobnosti manevra i borbene moći svih novonabavljenih sustava OSRH
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
1/7
Autor
Lorena Posavec
16.03.2026.
u 20:52

Podržavamo inicijativu predsjednika Vlade Andreja Plenkovića za sazivanjem sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost jer vrijeme složenih sigurnosnih okolnosti zahtijeva okupljanje i konstruktivni razgovor umjesto javnog polemiziranja, navodi MORH

Ministarstvo obrane reagiralo je na ranije priopćenje Ureda predsjednika Zorana Milanovića, odbacivši tvrdnje da je ministar obrane Ivan Anušić optužio predsjednika zbog iznošenja javnih podataka o brojnom stanju Hrvatske vojske. Iz MORH-a poručuju kako Milanović manipulira činjenicama te tvrde da upravo on u javnost iznosi klasificirane podatke o nedostajućem broju pripadnika Oružanih snaga.

"Predsjednik Zoran Milanović ponovno pokušava manipulirati i izvrtati činjenice o izjavama potpredsjednika Vlade i ministra obrane Ivana Anušića kako bi pokušao obraniti svoje izjave u kojima iznosi klasificirane podatke. Potpuno je netočna konstatacija u priopćenju Ureda predsjednika RH kako je ministar obrane Ivan Anušić prozvao predsjednika Milanovića da je iznio klasificirani podatak o brojnom stanju Hrvatske vojske. Brojno stanje, odnosno aktualni broj pripadnika Oružanih snaga RH objavljen je u Godišnjem izvješću o obrani za 2023. i 2024. godinu u sklopu poglavlja Obrambena politika i upravljanje resursima. Ali u tim izvješćima nije objavljen podatak o ustroju, odnosno potrebnom broju pripadnika Hrvatske vojske.

Jedini koji uporno iznosi podatke o nedostajućem broju pripadnika HV-a jest vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Milanović, a time otkriva klasificirani podatak. Prvo na Danu Hrvatske vojske 2024. godine kada je rekao da Hrvatskoj vojsci nedostaje 4000 vojnika i jučer kada je iz njegovih izjava proizašlo da HV-u nedostaje 3000 pripadnika. I to su podaci na koje se referirao ministar Anušić. U ovim sigurnosno i geopolitički globalno nestabilnim vremenima potpuno su nejasni motivi i potreba predsjednika Milanovića da u više navrata iznosi te klasificirane podatke o Hrvatskoj vojsci.

Podržavamo inicijativu predsjednika Vlade Andreja Plenkovića za sazivanjem sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost jer vrijeme složenih sigurnosnih okolnosti zahtijeva okupljanje i konstruktivni razgovor umjesto javnog polemiziranja. Ministarstvo obrane ni u jednom službenom priopćenju ili reakciji nije navelo da je riječ o izdaji kada je riječ o iznošenju navedenih podataka, a neslužbene novinarske interpretacije ne komentiramo", stoji u priopćenju MORH-a.
OSRH Oružane snage RH Ivan Anušić MORH Zoran Milanović

Komentara 1

Pogledaj Sve
BR
brongostar
21:04 16.03.2026.

Za hrvatski narod nema velike razlike između Vučića i Milanovića.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

