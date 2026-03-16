Anušić poslao žestok odgovor Milanoviću: 'Pokušava manipulirati i izvrtati činjenice. Uporno iznosi podatke o manjku vojnika'

Ministarstvo obrane reagiralo je na ranije priopćenje Ureda predsjednika Zorana Milanovića , odbacivši tvrdnje da je ministar obrane Ivan Anušić optužio predsjednika zbog iznošenja javnih podataka o brojnom stanju Hrvatske vojske. Iz MORH-a poručuju kako Milanović manipulira činjenicama te tvrde da upravo on u javnost iznosi klasificirane podatke o nedostajućem broju pripadnika Oružanih snaga.

"Predsjednik Zoran Milanović ponovno pokušava manipulirati i izvrtati činjenice o izjavama potpredsjednika Vlade i ministra obrane Ivana Anušića kako bi pokušao obraniti svoje izjave u kojima iznosi klasificirane podatke. Potpuno je netočna konstatacija u priopćenju Ureda predsjednika RH kako je ministar obrane Ivan Anušić prozvao predsjednika Milanovića da je iznio klasificirani podatak o brojnom stanju Hrvatske vojske. Brojno stanje, odnosno aktualni broj pripadnika Oružanih snaga RH objavljen je u Godišnjem izvješću o obrani za 2023. i 2024. godinu u sklopu poglavlja Obrambena politika i upravljanje resursima. Ali u tim izvješćima nije objavljen podatak o ustroju, odnosno potrebnom broju pripadnika Hrvatske vojske.

Jedini koji uporno iznosi podatke o nedostajućem broju pripadnika HV-a jest vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Milanović, a time otkriva klasificirani podatak. Prvo na Danu Hrvatske vojske 2024. godine kada je rekao da Hrvatskoj vojsci nedostaje 4000 vojnika i jučer kada je iz njegovih izjava proizašlo da HV-u nedostaje 3000 pripadnika. I to su podaci na koje se referirao ministar Anušić. U ovim sigurnosno i geopolitički globalno nestabilnim vremenima potpuno su nejasni motivi i potreba predsjednika Milanovića da u više navrata iznosi te klasificirane podatke o Hrvatskoj vojsci.

Podržavamo inicijativu predsjednika Vlade Andreja Plenkovića za sazivanjem sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost jer vrijeme složenih sigurnosnih okolnosti zahtijeva okupljanje i konstruktivni razgovor umjesto javnog polemiziranja. Ministarstvo obrane ni u jednom službenom priopćenju ili reakciji nije navelo da je riječ o izdaji kada je riječ o iznošenju navedenih podataka, a neslužbene novinarske interpretacije ne komentiramo", stoji u priopćenju MORH-a.