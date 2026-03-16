Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
'NIJE LOŠE'

Glavina: 'Srećom, građani Srbije ne shvaćaju ozbiljno srbijanske vlasti'

Aleksandar Vučić prvim letom tvrtke Air Serbia stigao iz Beograda u Mostar, nakon više od 30 godina uspostavljenja izravna zrakoplovna linija
Foto: Denis Kapetanovic /PIXSELL
1/2
VL
Autor
Laura Puklin
16.03.2026.
u 23:48

Kako je najavljeno, Air Serbia bi tijekom ljetne sezone trebala imati do 38 tjednih letova prema Hrvatskoj

"Srećom, građani Srbije ne shvaćaju ozbiljno srbijanske vlasti i njihove preporuke", napisao je ministar turizma Tonči Glavina na svom društvenoj mreži X. On se osvrnuo na vijest, koju je objavila Nova.rs ,da će nacionalna kompanija Air Serbia uvesti nove letove za Brač.  Podsjetimo, srbijansko ministarstvo vanjskih poslova nedavno je ažuriralo sustav upozorenja za putovanja. Na tzv. semaforu Hrvatska je svrstana u narančastu zonu, što znači da se građanima Srbije ne preporučuje da putuju u Hrvatsku osim ako to nije nužno. 

Međutim, istovremeno je objavljeno kako je Air Serbia planirala proširiti broj letova za Hrvatsku. Jiri Marek, glavni direktor tvrtke, najavio je da će Air Serbia ovog ljeta uvesti dvije tjedne linije prema otoku Braču. Očekuje se da će prodaja karata početi uskoro, a Brač bi trebao postati sedma hrvatska destinacija u mreži te aviokompanije. 

Kako je najavljeno, Air Serbia bi tijekom ljetne sezone trebala imati do 38 tjednih letova prema Hrvatskoj. Za Zagreb je planirano 13 letova tjedno, šest letova tjedno za Split, tri za Zadar i dva za Rijeku. Za Dubrovnik su predviđeni svakodnevni letovi. Na ovu vijest se osvrnuo i Tonči Glavina. U objavi je napisao kako ovo "nije loše". 

Ključne riječi
Ministarstvo vanjskih poslova Srbije Air Serbia Tonči Glavina

Komentara 1

Pogledaj Sve
ležeći žandar
00:03 17.03.2026.

Srećom il' nesrećom, to je pitanje.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!