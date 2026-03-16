Glavina: 'Srećom, građani Srbije ne shvaćaju ozbiljno srbijanske vlasti'

"Srećom, građani Srbije ne shvaćaju ozbiljno srbijanske vlasti i njihove preporuke", napisao je ministar turizma Tonči Glavina na svom društvenoj mreži X. On se osvrnuo na vijest, koju je objavila Nova.rs ,da će nacionalna kompanija Air Serbia uvesti nove letove za Brač. Podsjetimo, srbijansko ministarstvo vanjskih poslova nedavno je ažuriralo sustav upozorenja za putovanja. Na tzv. semaforu Hrvatska je svrstana u narančastu zonu, što znači da se građanima Srbije ne preporučuje da putuju u Hrvatsku osim ako to nije nužno.

Nije loše! 😉 pic.twitter.com/gy7q1ZCjC1 — Tonči Glavina (@TonciGlavina) March 16, 2026

Međutim, istovremeno je objavljeno kako je Air Serbia planirala proširiti broj letova za Hrvatsku. Jiri Marek, glavni direktor tvrtke, najavio je da će Air Serbia ovog ljeta uvesti dvije tjedne linije prema otoku Braču. Očekuje se da će prodaja karata početi uskoro, a Brač bi trebao postati sedma hrvatska destinacija u mreži te aviokompanije.

Kako je najavljeno, Air Serbia bi tijekom ljetne sezone trebala imati do 38 tjednih letova prema Hrvatskoj. Za Zagreb je planirano 13 letova tjedno, šest letova tjedno za Split, tri za Zadar i dva za Rijeku. Za Dubrovnik su predviđeni svakodnevni letovi. Na ovu vijest se osvrnuo i Tonči Glavina. U objavi je napisao kako ovo "nije loše".