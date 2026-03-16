Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 216
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
RIZIČNA OPERACIJA

Tim na čelu s Darkom Milinovićem pacijentici odstranio tumor težak 36 kg

Foto: Darko Milinović/Facebook
1/3
VL
Autor
Marin Bakić/Hina
16.03.2026.
u 22:25

"Pacijentica se mogla odlučiti za operaciju u Zagrebu, no odlučila se za našu bolnicu. Hvala joj na tom povjerenju i što nam je pokazala poštovanje", poručio je Milinović

Tim liječnika Opće bolnice Gospić uspješno je prošloga tjedna izveo operativni zahvat kojim je kod 81-godišnje pacijentice odstranjen tumor težak čak 36 kilograma. Ona se nakon operacije dobro oporavlja i idući bi tjedan mogla biti otpuštena iz bolnice. Na čelu tima bio je voditelj Odjela za ginekologiju i porodništvo gospićke bolnice Darko Milinović koji je za Hinu izjavio kako se radilo o složenoj i rizičnoj operaciji s obzirom na dob pacijentice i na veličinu tumora, koji se prostirao od zdjelice do pluća.  

Uz Milinovića u zahvatu je sudjelovao tim sastavljen od ginekologa, kirurga, anesteziologa i medicinskih sestara. Pacijentica Ana je iz Gospića i dobro se oporavlja, te bi za nekoliko dana trebala biti otpuštena kući lakša za 36 kilograma, izjavio je Milinović, ujedno aktualni gradonačelnik Gospića. Dodaje kako se na tom slučaju pokazalo kako je hrvatsko zdravstvo jako onoliko koliko su jake županijske zdravstvene ustanove. "Pacijentica se mogla odlučiti za operaciju u Zagrebu, no odlučila se za našu bolnicu. Hvala joj na tom povjerenju i što nam je pokazala poštovanje", poručio je Milinović dodavši da se radilo, koliko je njemu poznato, o najvećem izvađenom tumoru u hrvatskom zdravstvu. 
Ključne riječi
Gospić operacija Darko Milinović tumor

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!