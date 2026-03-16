Tim na čelu s Darkom Milinovićem pacijentici odstranio tumor težak 36 kg

Tim liječnika Opće bolnice Gospić uspješno je prošloga tjedna izveo operativni zahvat kojim je kod 81-godišnje pacijentice odstranjen tumor težak čak 36 kilograma. Ona se nakon operacije dobro oporavlja i idući bi tjedan mogla biti otpuštena iz bolnice. Na čelu tima bio je voditelj Odjela za ginekologiju i porodništvo gospićke bolnice Darko Milinović koji je za Hinu izjavio kako se radilo o složenoj i rizičnoj operaciji s obzirom na dob pacijentice i na veličinu tumora, koji se prostirao od zdjelice do pluća.

Uz Milinovića u zahvatu je sudjelovao tim sastavljen od ginekologa, kirurga, anesteziologa i medicinskih sestara. Pacijentica Ana je iz Gospića i dobro se oporavlja, te bi za nekoliko dana trebala biti otpuštena kući lakša za 36 kilograma, izjavio je Milinović, ujedno aktualni gradonačelnik Gospića. Dodaje kako se na tom slučaju pokazalo kako je hrvatsko zdravstvo jako onoliko koliko su jake županijske zdravstvene ustanove. "Pacijentica se mogla odlučiti za operaciju u Zagrebu, no odlučila se za našu bolnicu. Hvala joj na tom povjerenju i što nam je pokazala poštovanje", poručio je Milinović dodavši da se radilo, koliko je njemu poznato, o najvećem izvađenom tumoru u hrvatskom zdravstvu.