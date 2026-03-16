Plenković opalio po Milanoviću i oporbi: 'Možemo i SDP su skupa ko gnjila lubenica'

Premijer Andrej Plenković je danas nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a dao izjavu za medije te se na početku osvrnuo na komentar predsjednika Zorana Milanovića o kreditnom rejtingu Hrvatske, koji je nazvao neprimjerenim i netočnim, piše N1. "Odmah ću se osvrnuti na neprimjeren i potpuno netočan Milanovićev komentar koji je rekao da je kretni rejting ništa i da je to sve bezveze. Naravno da je bezveze kad je Hrvatska u vremenu kad je on bio premijer bila u "rejtingu smeća" i tada su zaduženja i kamate koje je država plaćala bila puno veća", rekao je premijer na početku.

Plenković je potom dodao da bi Hrvatska danas izdvajala znatno veći dio proračuna za kamate kada bi kreditni rejting bio na razini kakav je bio u vrijeme Milanovićeve vlade. "Kad bi Hrvatska danas imala rejting kao što smo ga imali u vremenu izvanrednog, najboljeg premijera ikada u Hrvatskoj, a to je naravno Milanović, koji je bio toliko dobar da ga je dio ljudi nažalost birao i za predsjednika i to dva puta, tada bismo mi danas izdvajali tri i pol posto BDP-a za plaćanje kamata za zaduženje države. Za razliku od tog briljantnog postignuća kada je kreditni rejting bio u smeću, mi danas plaćamo jedan i pol posto BDP-a za servisiranje financijskih obaveza na financijskim tržištima", dodao je Plenković.

Govorio je i o razini razvijenosti Hrvatske u odnosu na prosjek Europske unije, istaknuvši da je Milanovićeva vlada, kako kaže, ostavila zemlju na 61 posto prosječne razvijenosti unutar EU. "Druga lažna teza koju Milanović kontinuirano plasira je da će nestat europska sredstva. Tko će nestat? Europska komisija je predložila idući višegodišnji financijski okvir, sedam proračunskih godina, apsolutno najvećim iznosom u povijesti Europske unije pa neće valjda za Hrvatsku ne bit jednog centa ili jednog eura u tim godina koje su pred nama", kaže premijer i nastavlja: "I ta teza u biti pokazuje kako je taj hrvatski jal kod njega duboko ukorijenjen i u biti ga vodi u cijeloj ovoj politici jer ionako nastoji pomoći ovima koji su se družili u subotu iz Moramo i SDP-a - skupa su kao jedna gnjila lubenica. Simbioza Moramo i SDP-a je jedna trula lubenica koja nema druge nego da se okuplja ne bi li izgubili malo manje nego što će izgubiti odvojeno", kaže Plenković.

Premijer je potom odgovarao i na pitanja o naoružavanju Srbije te izjavi predsjednika Milanovića o hrvatskoj vojsci i navodima da je ministar obrane Ivan Anušić mjesecima skrivao informacije o određenom srpskom naoružanju. "Samo ću vam reć da se pravi nevješt. On zna sve isto što i ja, zna kako zna, otkad zna i što zna pa onda pitajte njega, a ne mene", kaže premijer. Na pitanje postoji li mogućnost da za isti stol sjednu on, ministar Anušić i predsjednik Milanović, Plenković je kratko odgovorio: "Što je to drugačije nego što je bilo zadnjih šest godina", rekao je. Na kraju se osvrnuo i na izbor ustavnih sudaca te postupak izbora predsjednika Vrhovnog suda. "Dok se ne postigne dogovor u paketu o izboru tri preostala Ustavna suca neće ići dalje u proceduru izbor predsjednika Vrhovnog suda", rekao je.