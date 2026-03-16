Plenković najavio: 'Milanoviću ću uputiti inicijativu za sazivanjem Vijeća za obranu'

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković najavio je da će u utorak uputiti inicijativu predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću za sazivanjem sjednica Vijeća za obranu jer ima previše tema oko kojih se barem može razgovarati. "Da, mi ćemo uputiti inicijativu za sazivanje jer mislimo da ima previše tema oko kojih se barem možemo razgovarati. Očito se niti oko čega nećemo složiti jer ipak imamo predsjednika Republike koji sve ove godine vodi prorusku, anti-ukrajinsku, anti-NATO politiku, anti-EU politiku i u zadnje vrijeme je krenuo u anti-izraelsku politiku," rekao je Plenković novinarima u ponedjeljak nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a.

Istaknuo je da se, bez obzira na to, 'moraju naći oko nekih tema i mogu se sastati'. Upitan hoće li to biti sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost ili Vijeća za obranu, odgovorio je da, što se njega tiče, mogu biti obje sjednice skupa. Na novinarski upit kada će uputiti taj poziv odgovorio je - sutra (utorak). Želi sazvati sjednicu Vijeća za obranu zbog ruske agresije na Ukrajinu, rata na Bliskom istoku koji će utjecati na cijene energenata. "Možemo razgovarati o tome i o posljedicama tih situacija. Ne moramo se složiti, ali barem da čujemo što tko o tome misli", kazao je premijer i predsjednik HDZ-a.

Upitan za komentar izjave predsjednika Republike Zorana Milanovića da je ministar obrane Ivan Anušić ovog tjedna rekao da već mjesecima zna za srbijanske nadzvučne rakete te da je tu informaciju tajio od njega (Plenkovića) koji je tek sada o tome obavijestio glavnog tajnika NATO-a, predsjednik Vlade je odgovorio kako je Milanović time želio skrenuti pozornost s uspjeha Vlade i S&P-ovog podizanja kreditnog rejtinga Hrvatske. Time je, smatra, Milanović želio napraviti temu od nečega što nije tema. "Bit ću zadnji koji će na javnim događajima govoriti o stvarima koje su privilegirane informacije državnog vrha" rekao je. Istaknuo je da Milanović zna isto što i on. "Zna kako zna, otkad zna i što zna. Onda, pitajte njega, a ne mene", kazao je.

Upitan je li izdaja što je predsjednik Milanović govorio o broju hrvatskih vojnika kazao je da ne zna ništa o tome. Zamoljen za komentar Milanovićeve izjave kako se "naoružavamo kao krkani" podsjetio je da se Milanović, kao predsjednik Republike, nije očitovao o kupnji višenamjenskih borbenih aviona Rafalea. Istaknuo je i da Vlada ima ovlasti iznalaziti načine i sredstva kako da financira ulaganja u obranu.

Podsjetio je i da je Milanović prihvatio da Hrvatska izdvaja za obranu 3,5 posto BDP-a do 2035. te 1,5 posto za izdvajanja za s obranom povezanim aktivnostima koje mogu imati dvostruku namjenu. A onda komentira nabavljanje najmodernijih, najsuvremenijih, najboljih europskih tenkova. "Da se valjda nabavljaju besplatno, u dokolici i da ih nabavljaju neki krkani. Je li to ozbiljno?", upitao je. Osvrćući se na subotnju izbornu skupštinu stranke Možemo! na kojoj je kao gost nazočio i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, Plenković je kazao da su Možemo! i SDP skupa kao "gnjila lubenica".

"Simbioza Možemo! i SDP-a je jedna trula lubenica koja nema druge nego da se okuplja ne bi li izgubili malo manje nego što će izgubiti ako idu odvojeno", poručio je. Na pitanje o izboru trojice ustavnih sudaca, Plenković je kazao da HDZ pristaje na izbor predsjednika Vrhovnog suda u povezanom procesu s izborom trojice ustavnih sudaca. Stoga, dok se ne postigne dogovor u paketu o izboru preostala ustavna suca neće ići dalje u proceduru izbor predsjednika Vrhovnog suda. "Tu nema nikakve promjene", poručio je.