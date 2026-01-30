Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 116
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PRIJEVARA

Lažni policajac i liječnik prevarili dvije Osječanke za više od 11 tisuća eura

Ilustracija policijske intervencije
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
1/2
VL
Autor
Igor Vučković/Hina
30.01.2026.
u 12:56

U policiji ističu da intenzivno tragaju za nepoznatim prevarantima, a građane upozoravaju da u dom ne puštaju nepoznate osobe.

Osječko-baranjska policija traga za troje nepoznatih prevaranata koji su u srijedu, lažno se predstavljajući, prevarili 82-godišnju i 63-godišnju Osječanku za nešto više od 11 tisuća eura, izvijestila je policija u petak. Npoznati je muškarac, u četvrtak oko 9 sati nazvao 82-godišnju Osječanku, predstavio se kao policajac te joj je rekao da će ju uskoro na vrata doći njegova kolegica, koja će poslikati njezin novac i zlatninu radi učestalih prijevara. Kada je nepoznata žena doista došla na vrata, Osječanka joj je predala kuvertu s 4100 eura, s kojima se ona udaljila u nepoznatom smjeru.

Nešto kasnije, u četvrtak, oko 15 sati, nepoznati muškarac nazvao je 63-godišnju Osječanku i predstavio se liječnik iz osječkog Kliničkog bolničkog centra.  Rekao je 63-godišnjakinji da njezina susjeda hitno treba na operaciju, koju je potrebno platiti devet tisuća eura. Kada je nepoznati muškarac došao na njezina vrata, dala mu je sedam tisuća eura s kojima se udaljio u nepoznatom smjeru. U policiji ističu da intenzivno tragaju za nepoznatim prevarantima, a građane upozoravaju da u dom ne puštaju nepoznate osobe, da ništa ne potpisuju bez savjeta s osobama od povjerenja te da ne dijele svoje osobne ili bankovne podatke putem interneta ili telefona.

Ključne riječi
Osijek lažno predstavljanje prijevara

Komentara 1

Pogledaj Sve
HO
Hortenzija
13:11 30.01.2026.

Zao mi je ovih zena. Ali koliko naivan moras biti?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
2
ŠPICA S MACANOM

Sanja Barić o ustaškom pozdravu: Ustavni sud je vrlo jasno rekao da je svako obilježje NDH protuustavno

Koja je uloga Ustavnog i Vrhovnog suda? Koje su ovlasti sudaca i kakve odluke donose? Što Ustav kaže o korištenju ustaškog pozdrava i zabrani koncerta Marka Perkovića Thompsona? U Špici s Macanom odgovore daju dr. sc. Sanja Barić, predstojnica Katedre za ustavno pravo Pravnog fakulteta u Rijeci i dr. sc. Mato Palić, profesor na Pravnom fakultetu u Osijeku

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!