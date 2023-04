Državni tajnik: Sucima idu veće plaće od kolovoza, za ozbiljnije povećanje trenutno nema prostora

Plaće sudaca prvostupanjskih sudova bit će od 1. kolovoza veće za 22 do 24 posto, što znači da će najmanja plaća iznositi oko dvije tisuće eura, dok će svi pravosudni dužnosnici dobiti osam posto veću osnovicu, rekao je srijedu državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa Juro Martinović.

„U prvoj fazi podignut ćemo osnovice svim pravosudnim dužnosnicima za osam posto, a koeficijente sucima općinskih sudova, trgovačkih prvostupanjskih i upravnih prvostupanjskih sudova za oko 14 posto. Za suce prvog stupnja i zamjenike općinskih državnih odvjetnika to znači povećanje od 22 do 24 posto, što ovisi o drugim stvarima poput prireza“, izjavio je Martinović nakon trećeg sastanka radne skupine koja se bavi pitanjem uređenja plaća sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika.

Predloženi zakon o izmjenama Zakona o plaćama sudaca trebao bi biti prihvaćen u Hrvatskom saboru prije ljetne stanke, a isplata uvećanih plaća kreće od 1. kolovoza, najavio je državni tajnik. „Suci prvostupanjske razine će doći na najmanje oko 2000 eura, a bit će onih koji će preći taj iznos, s obzirom da imaju staž i plaćaju manji prirez“, kazao je. Za ozbiljnije podizanje plaća trenutno nema prostora, napomenuo je Martinović, s obzirom na to da se u najavljeno povećanje ide bez provedbe rebalansa proračuna. Državni tajnik poručio je da se radna skupina na dosad održanim sastancima nije bavila usporedbama plaća sudaca s nekim drugim radnim mjestima poput savjetnika na Vrhovnom sudu.

„Puno je toga izašlo u javnost što ne stoji. Neto plaće savjetnika na Vrhovnom sudu nisu 3000 eura. Mi smo danas dobili podatke od sudaca Vrhovnog suda da se te plaće kreću od 1600 do nešto više od 2000 eura. Nije točno ni to da su sve plaće savjetnika veće od plaća prvostupanjskih sudaca“, rekao je Martinović .Osim u visini plaća, do promjena bi trebalo doći i u načinu određivanja plaća, koje bi s kretale ovisno o rastu ili padu određenih statističkih pokazatelja. „Bilo je govora da osnovica ne bude nominalno određena nego da bude vezana uz nešto. Druga strana je predlagala prosječnu plaću, neki bruto, neki neto. To ćemo vjerojatno poštovati kako se zbog inflacije ne bi često morala mijenjati osnovica. No, to tek trebamo utvrditi i bit će na stolu radne skupine“, naglasio je državni tajnik.

Premda se u javnosti spominjala mogućnost "bijelog štrajka" tijekom kojeg bi suci radili samo na hitim slučajevima, Martinović ne očekuje da će do njega doći. "Ne očekujem da bi bilo tko ozbiljan u sudbenoj vlasti promišljao na način da se može raditi opstrukcija, dok građani i poduzetnici očekuju da sudovi dijele pravdu", kazao je. Što se tiče ostalih materijalnih prava, razgovarat će se još o pravu na naknadu putnog troška do radnog mjesta, pravu na naknadu za znanstvenu titulu i o kvalitetnijem uređenju naknada za bolovanje, najavio je državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa Juro Martinović.

