Tko je prisluškivao osječke suce dok su vijećali u procesu Mamićima?

Istina je – počelo je danas drugo osječko suđenje braći Zdravku i Zoranu Mamiću te još petorici za izvlačenje najmanje 144 milijuna kuna iz Dinama. Da bi se to dogodilo, trebalo je nevjerojatnih dvanaest puta zakazati raspravu koja je uvijek iznova odgađana iz čitavog niza razloga, od samoizolacija zbog koronavirusa, preko išijasa, pa do bijega Zorana Mamića u BiH prije točno dvije godine. Mlađi se Mamić tako pridružio ranije odbjeglom bratu Zdravku i obojici se, stoga, sudi u odsutnosti pa su u osječkoj sudnici sjedili samo Zdravkov sin Mario Mamić, zatim Damir Vrbanović, Nikky Arthur Vuksan, Igor Krota i Sandro Stipančić.

– Ne smatram se krivim – izgovarali su oni redom nakon što je tužitelj Sven Mišković gotovo dva sata čitao optužnicu.

No, ni danas nije sve glatko teklo. Odmah na početku za riječ se javio branitelj Filip Glavaš i zatražio da se ponovno preispitaju prva i druga optužnica protiv Zdravka Mamića koje su, inače, spojene u jedan postupak, odnosno da se dostave optužnom vijeću na novo odlučivanje. Dakle, na početak.

– Poznato je, naime, da se vodi istraga protiv osječkih sudaca Ante Kvesića i Zvonka Vekića, koji su potvrđivali drugu optužnicu, kao i protiv suca Darka Krušlina, koji je odlučivao o trećoj optužnici, a zbog sumnje u primanje mita. Notorno je da su se suci morali izuzeti prilikom rada optužnog vijeća i donošenja odluke o optužnici jer je nedvojbeno da nisu bili nepristrani. Dovodi se u pitanje pravo optuženika na pravično suđenje jer su se ti suci morali otkloniti – naveo je Mamićev odvjetnik Glavaš.

Kako protiv rješenja optužnih vijeća nije dopuštena žalba, dodao je, “ostaje pitanje je li takva odluka rezultat zakonito provedenog potupka ili nezakonitog postupanja navedenih sudaca na štetu Zdravka Mamića”.

– Zdravko Mamić već je iznio brojne prijedloge zbog kojih je trebalo doći do obustave ovog kaznenog postupka – stava je Glavaš.

Na krilima tog zahtjeva, branitelj Janjko Grlić, koji zastupa Damir Vrbanovića, ponovno je zatražio da se suđenje makne sa Županijskog suda u Osijeku. Usprotivio se tome USKOK-ov Sven Mišković.

– Upravo je Zdravko Mamić proizveo i doveo do koruptivnog postupanja prema sucima, a njihovo izuzeće nije tražio – reagirao je Mišković.

Sud je sve to odbio. Inače, dok suci vijećaju o zahtjevima obrana iznesenima na raspravi, stranke čekaju na sudskom hodniku, no ovoga puta su i odvjetnici, i optuženici, i novinari morali iznijeti i sve svoje stvari iz sudnice.

– Imamo indicije da nas je prošli put, za vrijeme vijećanja i donošenja sudskih odluka, netko od stranaka snimao – pojasnio je sudac Davor Mitrović takvu, kako je sam rekao, neobičnu odluku. Tko je i zašto tajno snimao suce, može se samo nagađati.

Uslijedilo je čitanje optužnice, čime je suđenje počelo. Po optužnici, Zdravko Mamić ostale je okrivljenike povezao u zločinačko udruženje u sklopu kojeg su izvukli 144 milijuna kuna iz Dinama, i to preko off-shore tvrtki registriranih u Velikoj Britaniji, Švicarskoj, Svetom Vincentu i Grenadinima, Belizeu, Hong Kongu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Cipru, Gibraltaru, Sejšelima... Na čelu tih tvrtki, prema USKOK-u, kao vlasnici ili voditelji poslovanja bili su Mario Mamić, Vuksan, Krota i Stipančić. Kao čelni čovjek Dinama Zdravko Mamić, navode tužitelji, dogovarao je sklapanje ugovora između spomenutih tvrtki i Dinama, i to od prosinca 2004. pa sve do prosinca 2015. Kako se tereti, ugovori su sklapani za usluge posredovanja pri transferima igrača, a koje uopće nisu obavljene. Novac je tako isplaćivan s računa Dinama, navode tužitelji, bez ikakve osnove. Obuhvaćeni su optužnicom transferi desetak igrača Dinama, a među njima Vedrana Ćorluke, Tina Jedvaja, Mihaela Mikića, Luke Modrića, Dejana Lovrena, Igora Bišćana, Nikole Pokrivača...

Na popisu je više od 180 svjedoka, a među njima ponovno i Luka Modrić i Dejan Lovren, o čijem se svjedočenju na prvom suđenju Mamićima dugo pričalo.

– USKOK predlaže da se, zbog opsežnosti predmeta, dokazi grupiraju po točkama optužnice, a prvo bi na redu bilo ono što se stavlja na teret Zdravku Mamiću. Ne tražimo da se ponovno ispitaju svjedoci, već da se pročitaju njihovi iskazi iz istrage – rekao je tužitelj Mišković. No, obrane nisu suglasne s čitanjem iskaza svjedoka, nego traže da ih se sasluša u sudnici.

Branitelj Marija Mamića izjavio je i kako šest godina čekaju na odluku o zahtjevu za izdvajanje nezakonitih dokaza. Dodao je i kako je Vrhovni sud utvrdio da im je optužno vijeće uskratilo to pravo.

– Molim da nam ne uskraćujete to pravo, a dok se odluka o tome ne donese, mi se ne možemo očitovati o predloženim dokazima – poručio je odvjetnik Nikola Mandić, a Sud je odgovorio kako će se na to očitovati do sljedeće rasprave, zakazane za 2. svibnja.

