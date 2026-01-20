Politico o izboru Borisa Vujčića: Hrvatska je osigurala šokantnu pobjedu

Boris Vujčić budući je potpredsjednik Europske središnje banke, kako je ranije večeras Večernjakov reporter Tomislav Krasnec već objavio. Večeras je o Vujčićevom izboru članak objavio i Politico, njihova autorica Johanna Treeck kaže da se radi o velikom iznenađenju. "Guvernera Hrvatske narodne banke izabrali su Ministri financija eurozone, prkosivši tako svim očekivanjima i pozivima Europskog parlamenta da se izabere netko drugi. Vujčić je tako prestigao svog finskog kolegu Ollija Rehna, koji je bio favorit za pobjedu, u trećem i posljednjem krugu glasanja, nakon što su eliminirali druge teške suparnike — Portugalca Mária Centena i Latvijca Mārtiņsa Kazākse — koji su bili preferirani izbor Parlamenta za tu poziciju, piše Politico.

U vrijeme kada SAD vrši ekstreman pritisak na Federalne rezerve da snize kamatne stope, izbor Vujčića predstavlja snažnu želju Europske unije da sačuva neovisnost Europske središnje banke od izravnog političkog utjecaja. Ako ne bude nikakvih iznenađenja u posljednji tren, čelnici EU-a formalno će predložiti Vujčića da naslijedi aktualnog potpredsjednika Luisa de Guindosa kada Španjolcu isteče osmogodišnji mandat 31. svibnja.

Jedan diplomat je nakon glasanja izustio da je bilo "ludo", a drugi je rekao kako je Vujčić "najiskusniji" od ostalih kandidata. Guverneru Hrvatske narodne banke je trebalo 16 glasova ministara koji predstavljaju 65 posto stanovništva eurozone, što znači da je imao podršku najvećih članica "eurokluba“ kako bi osigurao pobjedu. Njemačka, Francuska i Španjolska su uoči glasanja razmišljale strateški, jer izbor potpredsjednika pokreće svojevrsni lanac rotacija na vrhu u šesteročlanom Izvršnom odboru ECB-a u sljedeće dvije godine.

Potpredsjedničko mjesto prvo je od četiri upražnjena mjesta koja će se otvoriti u tom razdoblju, uključujući i predsjedničku funkciju. Imenovanjem Vujčića na drugo najvažnije mjesto u ECB-u europske prijestolnice ostavile su prostor otvorenim, osobito kada je riječ o izboru nasljednika Christine Lagarde, čiji mandat na čelu ECB-a završava 31. listopada 2027.

Politico piše kako Vujčića sada čeka neugodno saslušanje u Europskom parlamentu, jer će morati pridobiti zastupnike kako bi izbjegao simbolično, ali politički neugodno glasanje protiv njegova imenovanja. Takvo je 2012. godine doživio guverner Luksemburga Yves Mersch. Vujčić ima veliko iskustvo u središnjem bankarstvu, HNB vodi od 2012. godine i uživa visok ugled među kolegama koji odlučuju o kamatnim stopama, naglašava Politico.

Unatoč tome, njegovo imenovanje predstavlja veliko iznenađenje za promatrače ECB-a koji su godinama smatrali da je Rehn gotovo siguran izbor. Rehnovo iskustvo u briselskoj politici i monetarnoj politici davalo mu je, prema tom tumačenju, prednost pred ostalim kandidatima.Izgledi Hrvatske od početka su se smatrali skromnima jer je zemlja u eurozonu ušla tek 2023. godine, što ju je svrstalo na samo dno za mjesto u Izvršnom odboru. Nijedna od triju baltičkih država, koje su euro uvele desetak godina ranije, još nije imala svog predstavnika u tom tijelu.

Iako se Vujčića općenito smatra umjerenim "jastrebom", on ne ulazi lako u tradicionalnu podjelu na sjeverne stroge zagovornike čvrste monetarne politike i južne "golubove", koja je desetljećima obilježavala pregovore o vodećim pozicijama u ECB-u. Zbog toga se ne očekuje da će njegovo imenovanje bitno utjecati na šanse da predsjedničku funkciju u budućnosti preuzme kandidat iz sjevernih ekonomskih sila poput Njemačke ili Nizozemske, ili pak iz juga, primjerice Španjolske.

Među trenutačnim favoritima za čelno mjesto spominju se bivši guverner nizozemske središnje banke Klaas Knot i čelnik Banke za međunarodna poravnanja Pablo Hernández de Cos. No u europskoj politici dvije godine predstavljaju dugu vječnost. I sama Christine Lagarde pojavila se kao ozbiljna kandidatkinja tek u kasnoj fazi izbora za nasljednika Marija Draghija, što pokazuje koliko se brzo utrka za vodstvo ECB-a može preokrenuti.