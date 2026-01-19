General Jurišić: Dok ne dobiju poziv za vojno osposobljavanje, nemaju na što iskazati priziv savjesti

"Koncem prosinca su upućeni pozivi za 1500 mladića i djevojaka. Za 1200 mladića koji su rođeni 2007. godine i 300 mladića koji su se dragovoljno prijavili starijih godišta i 85 djevojaka" istaknuo je ravnatelj Uprave za ljudske potencijale u Ministarstvu obrane, brigadni general Ivan Jurišić. Gostujući u emisiji Otvoreno na HRT-u, istaknuo je kako u Hrvatskoj još uvijek nije uveden obvezni vojni rok za djevojke te da se one dobrovoljno prijavljuju.

Opisao je i kako izgleda liječnički pregled. "Prvo ide opći liječnički pregled, nakon toga EKG, uzima se nalaz urina i krvi. Obavlja se pregled sluha i vida i psihologijsko testiranje za sve kandidate". Također je dodao i kako su uputili preko 2000 poziva za novi krug liječničkog pregleda koji će se obavljati tijekom veljače. "I tako ćemo u svakom mjesecu nastaviti dok ne iscrpimo cijelu generaciju otprilike 19 do 20 tisuća mladića koji su rođeni 2007. godine. Do 20. siječnja dobit ćemo prva uvjerenja", izjavio je.

Također je naglasio kako kod zdravstvenog pregleda nema priziva savjesti. "On se odnosi na službu u Hrvatskoj vojsci, obnašanja vojničke dužnosti u Hrvatskoj vojsci. Dok ne dobiju poziv za služenje, temeljno vojno osposobljavanje, nemaju na što iskazati priziv savjesti. Ako to netko iskaže, dužni smo dalje proslijediti u Ministarstvo unutarnjih poslova i nadležno tijelo koje ćedonijeti odluku o prihvaćanju ili ne prihvaćanju priziva savjest", pojasnio je general Jurišić.