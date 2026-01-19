General Jurišić: Dok ne dobiju poziv za vojno osposobljavanje, nemaju na što iskazati priziv savjesti

"Koncem prosinca su upućeni pozivi za 1500 mladića i djevojaka. Za 1200 mladića koji su rođeni 2007. godine i 300 mladića koji su se dragovoljno prijavili starijih godišta i 85 djevojaka" istaknuo je ravnatelj Uprave za ljudske potencijale u Ministarstvu obrane, brigadni general Ivan Jurišić. Gostujući u emisiji Otvoreno na HRT-u, istaknuo je kako u Hrvatskoj još uvijek nije uveden obvezni vojni rok za djevojke te da se one dobrovoljno prijavljuju.
Opisao je i kako izgleda liječnički pregled. "Prvo ide opći liječnički pregled, nakon toga EKG, uzima se nalaz urina i krvi. Obavlja se pregled sluha i vida i psihologijsko testiranje za sve kandidate". Također je dodao i kako su uputili preko 2000 poziva za novi krug liječničkog pregleda koji će se obavljati tijekom veljače. "I tako ćemo u svakom mjesecu nastaviti dok ne iscrpimo cijelu generaciju otprilike 19 do 20 tisuća mladića koji su rođeni 2007. godine. Do 20. siječnja dobit ćemo prva uvjerenja", izjavio je.Također je naglasio kako kod zdravstvenog pregleda nema priziva savjesti. "On se odnosi na službu u Hrvatskoj vojsci, obnašanja vojničke dužnosti u Hrvatskoj vojsci. Dok ne dobiju poziv za služenje, temeljno vojno osposobljavanje, nemaju na što iskazati priziv savjesti. Ako to netko iskaže, dužni smo dalje proslijediti u Ministarstvo unutarnjih poslova i nadležno tijelo koje će u roku 30 dana donijeti odluku o prihvaćanju ili ne prihvaćanju priziva savjest", pojasnio je general Jurišić.
Znači, živimo u farsi od države u kojoj i teta u ljekarni smije iskazati priziv savjesti pa ne izdati pacijentici lijek na recept, a ja bih trebao dozvoliti da mi netko gura iglu u venu protiv moje volje? To je,, kao općepoznata činjenica, izuzetno ugodno iskustvo, na koje bih trebao pristati sasvim besplatno? Što, kaznit ćete me ako odbijem na prisilni zdravstveni pregled? U slobodi i demokraciji? Po kojem to zakonu? Moram se pojaviti u terminu koji piše na pozivu, ali možete mi svi skupa staviti soli na rep ako odbijem da mi nanosite bol i maltretirate me cijelo prijepodne sa svojim besmislenim testovima. Požalite se onoj teti u ljekarni s početka. No, kad je već farsa, zaigrajmo je svi skupa.