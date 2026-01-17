Koliko je sigurno hodati sam noću u Europi? Evo kako se percipira Hrvatska

Karta na kojoj se da iščitati koliko je sigurno hodati sam noću u različitim dijelovima Europe, širi se TikTokom. Prema prikazu, najveću razinu sigurnosti bilježe zemlje sjeverne i srednje Europe, dok je dio zapadne i južne Europe označen je kao manje siguran ili nesiguran.

Hrvatska je na karti istaknuta kao vrlo sigurna zemlja, svrstana među države u kojima se ljudi uglavnom osjećaju sigurno pri samostalnom kretanju noću. Takva percepcija potvrđuje dugogodišnji imidž Hrvatske kao jedne od sigurnijih zemalja u Europi. A Zagreb je nedavno potvrđen čak kao jedan od najsigurnijih gradova svijeta, zauzevši visoko drugo mjesto s ocjenom sigurnosti 78,51.

Time je hrvatska metropola postala i vodeći europski grad po sigurnosti. Prvo mjesto pripalo je Dubaiju, koji s rezultatom 83,89 prednjači na globalnoj razini zahvaljujući sigurnosti i dobro uređenim javnim prostorima. Treće mjesto zauzeo je kanadski Quebec City s ocjenom 77,58, dok su azijski gradovi Singapur i Tokio također u samom vrhu, poznati po redu i niskoj stopi kriminala.