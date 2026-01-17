Naši Portali
OBJAVLJENA KARTA

Koliko je sigurno hodati sam noću u Europi? Evo kako se percipira Hrvatska

Screenshot/TikTok
VL
Autor
Večernji.hr
17.01.2026.
u 08:39

Najveću razinu sigurnosti bilježe zemlje sjeverne i srednje Europe.

Karta na kojoj se da iščitati koliko je sigurno hodati sam noću u različitim dijelovima Europe, širi se TikTokom. Prema prikazu, najveću razinu sigurnosti bilježe zemlje sjeverne i srednje Europe, dok je dio zapadne i južne Europe označen je kao manje siguran ili nesiguran. 

Hrvatska je na karti istaknuta kao vrlo sigurna zemlja, svrstana među države u kojima se ljudi uglavnom osjećaju sigurno pri samostalnom kretanju noću. Takva percepcija potvrđuje dugogodišnji imidž Hrvatske kao jedne od sigurnijih zemalja u Europi. A Zagreb je nedavno potvrđen čak kao jedan od najsigurnijih gradova svijeta, zauzevši visoko drugo mjesto s ocjenom sigurnosti 78,51.

Time je hrvatska metropola postala i vodeći europski grad po sigurnosti. Prvo mjesto pripalo je Dubaiju, koji s rezultatom 83,89 prednjači na globalnoj razini zahvaljujući sigurnosti i dobro uređenim javnim prostorima. Treće mjesto zauzeo je kanadski Quebec City s ocjenom 77,58, dok su azijski gradovi Singapur i Tokio također u samom vrhu, poznati po redu i niskoj stopi kriminala.
TikTok Hrvatska sigurnost karta

Avatar Ričard
Ričard
08:51 17.01.2026.

Stranac u Hrvaškoj ne triba imati nikakvog straja, jerbo Hrvat pljačka samo Hrvata.

Avatar American_ninja
American_ninja
09:07 17.01.2026.

leftardi+adz se jako trude promijenit to

