Hrvatske snage zapele su na brisanom prostoru: 'Tražio se svaki zaklon, padale su granate'

Borbama na terenu 22. siječnja 1993. godine započela je VRO Maslenica, a riječ je o prvoj velikoj i značajnoj VRO koja će biti obrazac za organiziranje i provođenje daljnjih borbenih operacija sve do oslobađanja RH i prisiljavanja neprijateljskih snaga na potpisivanje Daytona.

Združene snage SJP MUP-a RH imale su zadaću da sa svojih položaja, koje su utvrdili kroz operaciju Poskok 2, izvrše proboj u tri smjera. Cilj je bio zauzeti staru Alansku cestu i doći iznad Obrovca, stavljajući cijeli prostor pod kontrolu, osiguravajući lijevi bok snaga koje su u priobalju trebale napredovati smjerom Starigrad – Rovanjska – Maslenica – Jasenice – Obrovac.

Prva grupa na lijevom boku (sjever) imala je zadaću zauzimanja prijevoja Kraljičina vrata kako bi se osigurali dominantni položaji u odnosu na neprijateljske snage koje su bile stacionirane u okupiranom Lovincu. Jedinice su taj zadatak izvršile bez nekog otpora, uz preventivno odrađenu zasjedu i razbijanje snaga neprijatelja koje su iz smjera Lovinca krenule u pomoć svojim snagama.

– Tražio se svaki zaklon, padale su granate. Čim se se malo podignuo, tukli su nas iz PKT-a – rekao je Ivica Živković, policajac specijalac.

– Prvi dan imali smo neuspjeh kada se nas 300 vratilo natrag. U biti nas je nekakvih deset neprijateljskih vojnika dugo držalo pod vatrom – kazao je Marko Čulina, viši policijski inspektor.

– Mislim da je bilo daleko teže prepješačiti, nego se boriti – rekao je Jozo Vuković, instruktor spec. obuke.

Središnji pravac (istok) napada bio je prema dominantnoj koti iznad same ceste na Tulovim gredama. Dobro ukopan, naoružan i uz artiljerijsku potporu, neprijatelj je iskoristio dominantan položaj i odbacio hrvatske snage koje su zapele na brisanom prostoru u dolini ispod Tulovih greda. Desni (jug) krak napada bez otpora je zauzeo poziciju Podprag, odakle je drugi dan razbijen prednji dio obrane neprijatelja koji je ipak uspio zadržati dio položaja na ovoj dominantnoj koti.

– Prilikom dolaska na poziciju Tulove grede zatekli smo neprijateljska vozila koja smo odvezli niže gdje smo držali položaj. Vozila su bila puna municije i to smo iskoristili protiv njih – rekao je Zdenko Mihaljević, policajac specijalac.

VIDEO Pogledajte proboj linija na Velebitu

Domovinski rat - VRO Maslenica - proboj linija na Velebitu Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tek u kasnijoj fazi, kad su stigli tenkovi i nakon proboja planinskog puta, 1. gbr. Jedinice specijalne policije zauzele su tu poziciju i uspješno odbile prve napade neprijatelja, a u kasnijem tijeku borbenih djelovanja, uz zarobljene zalihe artiljerijske municije, ovi položaji će se pokazati ključnima za održanje cijele linije na ovom dijelu bojišnice.

Tekst je izvorno objavljen u siječnju 2019. godine. Ponavljamo ga u povodu obljetnice VRO Maslenica