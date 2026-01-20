'Nažalost, palijativnog pacijenta kao najtežeg pacijenta nitko neće jer to nije riješeno zakonom'

Problemi koje je iznijela čelnica Sindikata KBC-a Zagreb Tanja Leontić tiču se i bolničkih hitnih prijama drugih kliničkih bolničkih centara jer se ondje sudaraju svi nedostaci zdravstvenog sustava, ali i sustava socijalne skrbi. Između 300 i 500 pacijenata dnevno dolazi na hitan prijam KBC-a, ali ih samo oko 40% predstavlja zaista hitne slučajeve, dok većina pripada četvrtoj ili petoj kategoriji pacijenata koji ne zahtijevaju hitno postupanje. Na hitnu, međutim, dolaze jer sustav koji bi ih teoretski mogao zbrinuti – palijativa, patronaža i primarna zdravstvena zaštita – ne funkcioniraju na razini koja bi zadovoljila potrebe.