Poslušaj
VELIKI NEDOSTACI

'Nažalost, palijativnog pacijenta kao najtežeg pacijenta nitko neće jer to nije riješeno zakonom'

Autor
Romana Kovačević Barišić
20.01.2026.
u 06:02

Mreža palijativne skrbi u Hrvatskoj još je nedovoljno razvijena pa zbog toga, kako je čelnica Sindikata KBC-a Zagreb objavila, objedinjeni hitni bolnički prijam (OHBP) na Rebru sve češće postaje zamjenska palijativna ustanova

Problemi koje je iznijela čelnica Sindikata KBC-a Zagreb Tanja Leontić tiču se i bolničkih hitnih prijama drugih kliničkih bolničkih centara jer se ondje sudaraju svi nedostaci zdravstvenog sustava, ali i sustava socijalne skrbi. Između 300 i 500 pacijenata dnevno dolazi na hitan prijam KBC-a, ali ih samo oko 40% predstavlja zaista hitne slučajeve, dok većina pripada četvrtoj ili petoj kategoriji pacijenata koji ne zahtijevaju hitno postupanje. Na hitnu, međutim, dolaze jer sustav koji bi ih teoretski mogao zbrinuti – palijativa, patronaža i primarna zdravstvena zaštita – ne funkcioniraju na razini koja bi zadovoljila potrebe.

Ključne riječi
bolnica Hitna dom za starije i nemocne KBC Rebro stariji palijativna skrb

