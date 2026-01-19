Naši Portali
VATROGASCI NA TERENU

VIDEO Buknuo požar na području Lišana Ostrovačkih

Screenshot
Autori: Frane Šarić, Večernji.hr
19.01.2026.
u 21:47

Nisko raslinje gorjelo je na većoj površini, a vatrena stihija širila se jakim vjetrom

Gori požar na području Lišana Ostrovačkih, a buknuo je i na području Benkovca te Galovca, potvrdio je za Zadarski list županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić. "Požari će brzo biti stavljeni pod kontrolu, a na terenu je DVD Lišane Ostrovičke" rekao je Rudić. Vatrogasci su oko 19 sati objavili na svojim stranicama video pozara u Lišanima Ostrovickim kod Benkovca. Nisko raslinje gorjelo je na većoj površini, a vatrena stihija širila se jakim vjetrom. 
Ključne riječi
Vatrogasci požar Matej Rudić

