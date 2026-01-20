U tri godine od investitora uzeo 300.000 eura, pa za sebe zadržao 132.474 eura

Za zloporabu u gospodarskom poslovanju, utaju poreza i povredu obveze vođenja poslovnih knjiga dubrovačka policija je kazneno prijavila 67-godišnjaka. Djela za koja se tereti počinio je još 2018., a sumnjiči ga se da je kao odgovorna osoba građevinske tvrtke, u rujnu 2018. sklopio ugovor o izvođenju građevinskih radova na izgradnji nekretnine u Lumbardi.

Sumnja se da je 67- godišnjak od 2018. do 2021. u više navrata od investitora preuzeo novac u gotovini za izvođenje radova, a ukupno se radilo o 2,5 milijuna kuna, odnosno 351.498 eura. No primitak tog novca nije prikazao u poslovnim knjigama tvrtke, već je dio od 998.129 kuna, odnosno 132.474 eura novčanih sredstava koje je primio u gotovini, protupravno zadržao za sebe. Učinio je to, kaže policija, umjesto da je cjelokupni iznos položio na poslovni račun tvrtke. Shodno tome, u razdoblju od 2018. do 2021. kada su izvođen ugovoreni radovi, nije platio porez na dobit u iznosu od 38.940 eura.