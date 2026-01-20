'Tiha moć' pokorila Berlin: Filmski portret Hrvata na kojeg moramo biti ponosni

U prestižnom berlinskom kinu Astor Film Lounge održana je svečana premijera dokumentarnog filma “Tiha moć” redatelja Jakova Sedlara, piše Fenix. Film donosi impresivnu životnu priču monsinjora Nikole Eterovića, apostolskog nuncija u Njemačkoj, čija diplomatska karijera obuhvaća rad s čak četiri pape i ključne trenutke moderne europske povijesti. Na premijeri su se okupili brojni predstavnici diplomatskog zbora, vjerskog života i hrvatske zajednice u Berlinu, ali i cijele Njemačke. Kroz 80 minuta publika je svjedočila putu od rodnih Pučišća na Braču do samih vrhova vatikanske diplomacije. „Tiha moć“ nije samo biografski film, to je duboka analiza uloge Svete Stolice u međunarodnim odnosima, s posebnim naglaskom na presudne godine borbe za hrvatsku samostalnost i međunarodno priznanje, u čemu je monsinjor Eterović, kao bliski suradnik pape Ivana Pavla II., odigrao nezamjenjivu ulogu. U ozračju koje je prethodilo proslavi 75. rođendana nadbiskupa Eterovića, film je prikazao autentična svjedočanstva visokih vatikanskih i crkvenih dostojanstvenika, osvjetljavajući diskretnu, ali snažnu diplomaciju koja je oblikovala suvremenu Europu.

Nakon svečane premijere dokumentarnog filma o monsinjoru Nikoli Eteroviću u Berlinu, kojoj je nazočio hrvatski ambasador u Berlinu Gordan Bakota, diplomatski savjetnik Mladen Nimac, generalni konzul RH u Hamburgu Kristijan Tušek te voditelj HKM Berlin fra Zvonko Tolić i kapelan fra Dejan Međugorec, glavni protagonisti i uvaženi gosti podijelili su svoja razmišljanja o ovom važnom projektu. Nadbiskup Nikola Eterović osvrnuo se na svoj životni put citirajući Isusove riječi učenicima: “Tako i vi kad izvršite sve što vam je zapovjeđeno, kažite: sluge smo beskorisne. Učinili smo ono što bijasmo dužni učiniti”. Istaknuo je kako je u presudnim vremenima urušavanja komunizma i stvaranja novih demokratskih država u Srednjoj i Istočnoj Europi nastojao na najbolji način izvršiti svoju kršćansku i domovinsku dužnost.

Naglasio je čast koju je imao surađujući sa svetim papom Ivanom Pavlom II. u ključno vrijeme oblikovanja Europe i svijeta, u kojem je svoje mjesto pronašla i Hrvatska, na čemu zahvaljuje Bogu. Izrazio je zadovoljstvo što film “Tiha moć” Jakova Sedlara nastoji približiti te događaje i to vrijeme publici te je poručio: “Neka to bude podstrek i za druge javne djelatnike da učine sve što mogu za obnovu i boljitak Katoličke crkve te za mir i slogu, kao i za opći boljitak osoba i naroda u svijetu”. Veleposlanik Bakota istakuno je važnost Eterovićevog diplomatskog djelovanja i domoljublja. "Danas je pravo zadovoljstvo biti na premijeri filma gospodina Jakova Sedlara o monsinjoru Nikoli Eteroviću. Riječ je o jednom krasnom uratku koji pokazuje životni put monsinjora Nikole Eterovića prema vrhovima vatikanske diplomacije, osobi koja je zaista uspjela na pravi način doći do najviših pozicija jedne od najboljih diplomacija svijeta, to je svakako vatikanska diplomacija, a Nikola Eterović jedan od zaista, postao je, najboljih diplomata te vatikanske diplomacije", izjavio je hrvatski veleposlanik.

U svom osvrtu, veleposlanik Bakota opisao je monsinjora Eterovića kao osobu velikih analitičkih i intelektualnih sposobnosti koja je bila na ključnim mjestima kako u Vatikanu tako i na diplomatskim predstavništvima Vatikana diljem svijeta. O tome zaista na jedan izvrstan način danas govore u filmu Jakova Sedlara svi ljudi koji su pratili njegov rad, bili njegovi suradnici ili pak oni s kojima se Nikola Eterović susretao u profesionalnom životu.

"Riječ je o osobi, o tome pokazuje film, koji uz sve diplomatske sposobnosti zadržao je i jednu ljubav prema domovini i to je bilo ključno, taj njegov patriotizam i domoljublje jednoga Bračanina koji se otisnuo diljem svijeta da pomogne domovini kada god je to trebalo, a posebice u onom razdoblju uoči i za vrijeme agresije na Republiku Hrvatsku, kada je Svetoga Oca Ivana Pavla II., ali i druge važne čimbenike i aktere, na pravi način informirao o situaciji u Republici Hrvatskoj i utjecao na to da Vatikan bude zemlja od ključnog značenja za međunarodnu afirmaciju i priznanje Republike Hrvatske.

To pokazuje film na jedan zaista izvanredan način, a ja bih dodao kao hrvatski veleposlanik u Berlinu na ovoj premijeri, da se u filmu vidi i prikazuje upravo ono što po meni i monsinjor Nikola Eterović jest, a u što sam se uvjerio svih ovih godina. Jedna divna osoba, krasan čovjek, prijatelj Republike Hrvatske, nekoga na kojeg se uvijek možemo osloniti i čast mi je biti hrvatskim veleposlanikom uz monsinjora Nikolu Eterovića kao nuncija diplomatskog zbora na ovoj zaista izvanrednoj promociji filma Jakova Sedlara, za koji sam uvjeren da će se prikazivati diljem Hrvatske i diljem svijeta i polučiti izvanredne rezultate i interes naše publike", rekao je Bakota.

Redatelj Jakov Sedlar objasnio je kako je film nastao iz želje da se velika priča o nadbiskupu Eteroviću sačuva za budućnost. “Nikola Eterović je toliko toga dobroga napravio za hrvatski narod, hrvatsku Crkvu i Crkvu općenito, da smatram kako bi bilo neoprostivo ne ispričati tu priču u mediju filma”, izjavio je Sedlar. Film u trajanju od 80 minuta obuhvaća cjelokupnu biografije nadbiskupa Eterovića, a Sedlar ističe kako njegovo pedesetogodišnje djelovanje zaslužuje i cijelu seriju. U filmu sudjeluje nekoliko zaista važnih osoba, poput nadbiskupa Paula Gallaghera, ministra vanjskih poslova Vatikana, nadbiskupa Luciana Russa, koji je na čelu Sinode, zatim kardinala Bozanića, nadbiskupa Kutleše, vatikanskog nuncija u Italiji Petra Rajića, kao i prijatelja nadbiskupa Eterovića te dijela njegove obitelji. Tu je cijeli niz ljudi koji ga jako dobro poznaju i koji govore o raznim aspektima njegova života.

Sedlar je najavio kako će film, nakon Berlina, biti prikazan diljem Njemačke te u Zagrebu 19. veljače. Također je potvrdio da će film biti preveden na engleski jezik kako bi ova “velika hrvatska priča” došla do što većeg broja ljudi u svijetu. "Smatram da je ova priča važna i da ju je trebalo ispričati. Zajedno sa svojom ekipom učinili smo sve da ta priča bude ispričana na razini kakvu zaslužuju i sama tema i nadbiskup Eterović. Drago mi je što je premijera upravo ovdje u Berlinu, dan prije njegova 75. rođendana, i nakon trinaest godina služenja u Njemačkoj.

Nadam se da će on i dalje biti u sjajnoj formi. Zapravo, ne samo da se nadam, nego sam siguran da će on biti u sjajnoj formi te da će iza sebe ostaviti, osim ovih nekoliko veličanstvenih knjiga o svome djelovanju i o vatikanskoj diplomaciji, o tome koliko je ona pomogla Hrvatskoj u borbi za samostalnost, još niz knjiga koje će osvijetliti nove dijelove hrvatske povijesti. Nikola Eterović je autentičan svjedok svega toga i mislim da on to vrlo dobro zna te da će se sasvim sigurno potruditi da iza njega ostane još toga zapisanog", rekao je redatelj.

"Ovo je moj film, jednostavno moj prilog da se jedna velika hrvatska sudbina ne zaboravi. Da ne zaboravim, film će biti preveden na engleski jezik, u tijeku je, bit će gotov sljedeći tjedan. Film će biti prikazan u mnogim državama i za Hrvate i za one koji ne govore hrvatski, jer opet kažem, smatram da je ovo velika hrvatska priča na koju hrvatski narod može i mora biti ponosan pa mi je stalo da ta priča dođe do što većeg broja ljudi", zaključio je Sedlar.