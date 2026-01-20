Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 37
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OD ŠOKANTNE TRAGEDIJE PROŠLO GODINU DANA

Nakon četiri mjeseca suđenja, danas objava presude majci (35) optuženoj za teško ubojstvo djeteta (4) s kojim je ušla u Savu

Započelo suđenje ženi optuženoj da je svoje dijete bacila u Savu
Foto: Sanjin Strukić/Pixsell
1/6
VL
Autor
Ivana Jakelić
20.01.2026.
u 08:28

Prema optužnici, prethodno je tog dana sama oko 16 sati nazvala policiju i kazala da će ubiti dijete. Taj je poziv alarmirao policiju koja je locirala poziv i preko njega našla ženu koja ih je zvala i mjesto s kojeg ih je zvala. No kada je policija stigla do Jankomirskog mosta, zatekla je samo ženu koja je bila mokra od vode, ali ne i dijete.

Godinu dana prošlo je od jednog od onih događaja koji je šokirao zemlju, a rasplet tragedije koja se pretvorila u teško ubojstvo, dogodit će se danas na zagrebačkom Županijskom sudu. Jer tamo će u 12.30, nakon četiri mjeseca suđenja, s kojeg je zbog zaštite žrtve i njezine obitelji, bila isključena javnost, biti objavljena presuda 35-godišnjakinji koja se tereti za teško ubojstvo na podmukao način. S obzirom na to da je javnost sa suđenja, sukladno zakonu, bila isključena, to znači da će sama objava nepravomoćne presude biti javna, dok će javnost biti isključena s njezina obrazloženja.

Slučaj koji se zbio početkom 2025. šokirao je javnost, nakon što se doznalo da je majka s djetetom (4) u naručju ušla u Savu kod Jankomirskog mosta u Zagrebu. Ona je spašena, dijete na žalost nije, a njegovo tijelo nađeno je 25. ožujka u Savi u Beogradu. Dva mjeseca kasnije je identificirano i tako je tragično okončana potraga koje je trajala danima oko Save u Zagrebu i Sisku. Kada je tijelo djeteta nađeno bilo je zapetljano oko jednog novobeogradskog splava. Srbijanskoj policiji je trebalo neko vrijeme da identificira dijete, a zbunjivalo ih je što im trenutku pronalaska tijela nije bio prijavljen nestanak djeteta, a identifikaciju je otežavalo i to što je tijelo bilo u lošem stanju jer je duže vrijeme bilo u vodi. No, uskoro su u suradnji s hrvatskom policijom shvatili o čemu bi mogla biti riječ, pa je putem međunarodne policijske suradnje, napravljena DNA analiza. Koja je pokazala, da je dijete nađeno u Savi u Beogradu, upravo ono dijete za kojim se u Hrvatskoj danima tragalo nakon što je majka s djetetom u naručju 14. siječnja 2025. ušla u Savu kod Jankomirskog mosta u Zagrebu. Prema optužnici, prethodno je tog dana sama oko 16 sati nazvala policiju i kazala da će ubiti dijete. Taj je poziv alarmirao policiju koja je locirala poziv i preko njega našla ženu koja ih je zvala i mjesto s kojeg ih je zvala. No kada je policija stigla do Jankomirskog mosta, zatekla je samo ženu koja je bila mokra od vode, ali ne i dijete. Potraga za djetetom je odmah pokrenuta i trajala je danima, a majci je prvo bila ukazana liječnička pomoć, nakon čega je i uhićena. Kada je uhićena bio joj je određen istražni zatvor zbog mogućeg utjecaja na svjedoke, opasnosti od ponavljanja djela te teških okolnosti počinjenja djela, a iz istražnog zatvora je bila dovedena i na prvu raspravu lani u rujnu. Optužnica kojom ju se tereti za teško ubojstvo podignuta je lani u srpnju, a 35-godišnjakinja se tijekom istrage branila šutnjom. Kako se branila tijekom suđenja nije poznato. Tijekom suđenja trebalo je biti provedeno i psihijatrijsko vještačenje kako bi se utvrdila njezina ubrojivost.

Ključne riječi
ubojstvo dijete Sava

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

NASELJE KURŠANEC

Policija mladiću koji je puštao glazbu zaplijenila tri puške, među njima i 'kalašnjikov'

Tijekom pretrage policijskim službenicima nepozvan je pristupio 42-godišnjak te ih je pod utjecajem alkohola omalovažavao i vrijeđao raznim pogrdnim riječima. Muškarac je uhićen i priveden u Policijsku postaju Čakovec te će se protiv njega zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, podnijeti optužni prijedlog Prekršajnom odjelu Općinskog suda u Čakovcu.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!