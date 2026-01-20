Nakon četiri mjeseca suđenja, danas objava presude majci (35) optuženoj za teško ubojstvo djeteta (4) s kojim je ušla u Savu

Godinu dana prošlo je od jednog od onih događaja koji je šokirao zemlju, a rasplet tragedije koja se pretvorila u teško ubojstvo, dogodit će se danas na zagrebačkom Županijskom sudu. Jer tamo će u 12.30, nakon četiri mjeseca suđenja, s kojeg je zbog zaštite žrtve i njezine obitelji, bila isključena javnost, biti objavljena presuda 35-godišnjakinji koja se tereti za teško ubojstvo na podmukao način. S obzirom na to da je javnost sa suđenja, sukladno zakonu, bila isključena, to znači da će sama objava nepravomoćne presude biti javna, dok će javnost biti isključena s njezina obrazloženja.

Slučaj koji se zbio početkom 2025. šokirao je javnost, nakon što se doznalo da je majka s djetetom (4) u naručju ušla u Savu kod Jankomirskog mosta u Zagrebu. Ona je spašena, dijete na žalost nije, a njegovo tijelo nađeno je 25. ožujka u Savi u Beogradu. Dva mjeseca kasnije je identificirano i tako je tragično okončana potraga koje je trajala danima oko Save u Zagrebu i Sisku. Kada je tijelo djeteta nađeno bilo je zapetljano oko jednog novobeogradskog splava. Srbijanskoj policiji je trebalo neko vrijeme da identificira dijete, a zbunjivalo ih je što im trenutku pronalaska tijela nije bio prijavljen nestanak djeteta, a identifikaciju je otežavalo i to što je tijelo bilo u lošem stanju jer je duže vrijeme bilo u vodi. No, uskoro su u suradnji s hrvatskom policijom shvatili o čemu bi mogla biti riječ, pa je putem međunarodne policijske suradnje, napravljena DNA analiza. Koja je pokazala, da je dijete nađeno u Savi u Beogradu, upravo ono dijete za kojim se u Hrvatskoj danima tragalo nakon što je majka s djetetom u naručju 14. siječnja 2025. ušla u Savu kod Jankomirskog mosta u Zagrebu. Prema optužnici, prethodno je tog dana sama oko 16 sati nazvala policiju i kazala da će ubiti dijete. Taj je poziv alarmirao policiju koja je locirala poziv i preko njega našla ženu koja ih je zvala i mjesto s kojeg ih je zvala. No kada je policija stigla do Jankomirskog mosta, zatekla je samo ženu koja je bila mokra od vode, ali ne i dijete. Potraga za djetetom je odmah pokrenuta i trajala je danima, a majci je prvo bila ukazana liječnička pomoć, nakon čega je i uhićena. Kada je uhićena bio joj je određen istražni zatvor zbog mogućeg utjecaja na svjedoke, opasnosti od ponavljanja djela te teških okolnosti počinjenja djela, a iz istražnog zatvora je bila dovedena i na prvu raspravu lani u rujnu. Optužnica kojom ju se tereti za teško ubojstvo podignuta je lani u srpnju, a 35-godišnjakinja se tijekom istrage branila šutnjom. Kako se branila tijekom suđenja nije poznato. Tijekom suđenja trebalo je biti provedeno i psihijatrijsko vještačenje kako bi se utvrdila njezina ubrojivost.