'Optužba protiv Mihe apsurdnija i gora ne može biti. Pozivamo ljude iz Osijeka da se preispitaju'

Hrvatski zbor sportskih novinara (HZSN) oštro je reagirao na odluku predsjednice Nogometnog kluba Osijek Aleksandre Vegh da dugogodišnjem glasnogovorniku kluba Mariju Mihiću uruči opomenu pred otkaz.

HZSN smatra odluku predsjednice Osijeka posve neutemeljenom, posebice jer se u obrazloženju navodi da je Mihić radio protiv interesa kluba.

"Kad vam netko spomene Nogometni klub Osijek, koja vam imena prvo padnu na pamet? Vjerojatno Davor Šuker? Možda Nenad Bjelica? No, svakako Mario Mihić Miha. Kolega, novinar, glasnogovornik, dobri duh kluba, ikona, konstanta i čovjek kojem se vjeruje i čovjek koji voli NK Osijek", stoji u priopćenju HZSN-a.

Mihić je 2022. godine dobio posebno priznanje HZSN-a za press službu, a dobitnik je brojnih nagrada u gradu Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji.

"Sad smo čuli da je Miha navodno radio protiv interesa kluba. To je otprilike kao da vam netko kaže da je more prestalo biti slano. Drugim riječima, to je nemoguće. I zato ovim putem želimo da se u klubu malo preispitaju, jer mi ne možemo, posebno privatnom klubu diktirati koga će zaposliti, a koga neće, ali možemo im kazati da je navodna optužba protiv Mihe toliko apsurdna da apsurdnija i gora ne može biti. I kad vam netko spomene NK Osijek, znači li vam uopće nešto ime Alexandra Vegh?", stoji na kraju priopćenja kojeg je potpisao predsjednik HZSN-a Jura Ozmec.

U srijedu navečer se oko 300-tinjak navijača NK Osijeka okupilo ispred Opus Arene na prosvjedu podrške dugogodišnjem glasnogovorniku kluba Mariju Mihiću.