Policija objavila detalje o pronađenim tijelima mladića i djevojke u Osijeku

Nakon što su jučer u Osijeku u prijepodnevnim satima u dvorišnom stanu u širem središtu grada pronađena dva beživotna tijela mladića i djevojke, policija je objavila rezultate obdukcije.
- Na Kliničkom zavodu za patologiju i sudsku medicinu u Kliničkom bolničkom centru Osijek obavljena je obdukcija na tijelima dviju osoba, koje su jučer prije podne pronađene mrtve u dvorišnom stanu u središtu Osijeka. Obdukcijom je otklonjena sumnja da su smrti nastupile kao posljedica kaznenih djela - objavila je PU osječko-baranjska. Dakle, nije riječ o ubojstvima, a koji je uzrok smrti, policija nije objavila.
Oproštaj od velikog redatelja
FOTO Posljednji ispraćaj Zrinka Ogreste: Na Mirogoju brojni glumci, političari, sportaši
OBITELJSKA FOTOGRAFIJA
FOTO Šefovi NATO zemalja iznova pozirali: Sad su premjestili Milanovića na novu poziciju
Video sadržaj
59
36. SUMMIT
Čelnici NATO-a snimili obiteljsku fotografiju: Pogledajte gdje su smjestili Milanovića
Recenzija iz “prve ruke”