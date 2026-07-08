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NEMA KAZNENOG DJELA

Policija objavila detalje o pronađenim tijelima mladića i djevojke u Osijeku

Ilustracija policijske intervencije
Zeljko Lukunic/PIXSELL
Autor
Karolina Lubina
08.07.2026.
u 13:49

Iako policija nije objavila koji je uzrok smrti mladića i djevojke, obdukcijom je utvrđeno kako nema elemenata kaznenog djela

Nakon što su jučer u Osijeku u prijepodnevnim satima u dvorišnom stanu u širem središtu grada pronađena dva beživotna tijela mladića i djevojke, policija je objavila rezultate obdukcije. 

- Na Kliničkom zavodu za patologiju i sudsku medicinu u Kliničkom bolničkom centru Osijek obavljena je obdukcija na tijelima dviju osoba, koje su jučer prije podne pronađene mrtve u dvorišnom stanu u središtu Osijeka. Obdukcijom je otklonjena sumnja da su smrti nastupile kao posljedica kaznenih djela - objavila je PU osječko-baranjska. Dakle, nije riječ o ubojstvima, a koji je uzrok smrti, policija nije objavila. 
Ključne riječi
Osijek beživotna tijela policija

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