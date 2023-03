Dobronić: Sudovima nedostaje sinergije s ostalim tijelima. Jedna, dvije odluke puno bi promijenili

Predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić poručio je u nedjelju kako među sucima ne nedostaje volje da se stanje u pravosuđu promijeni nabolje no, problem je nedostatak sinergije i koordinacije između sudova, Vlade, resornog ministarstva i Sabora koji donosi zakone.

"Mislim da među samim sucima ne nedostaje volje. Ono što nam nedostaje je sinergija odnosno koordinacija između sudova, Ministarstva, Vlade i Sabora koji donosi zakone. Ako bi se to uspjelo poboljšati, onda bismo relativno brzo mogli krenuti nabolje", rekao je Dobronić gostujući u Dnevniku HRT-a.

Govorio je i o neujednačenosti sudske prakse u kojoj različiti suci o istim kaznenim djelima donose različite odluke. "Neki govore da osnivanjem Visokog kaznenog suda je i sam Vrhovni sud, a i Visoki kazneni onemogućen da ujednačava sudsku praksu općinskih sudova na prvom stupnju, nego ona onda može biti različita na razinama županijskih sudova. To je taj primjer gdje treba suradnja zakonodavne i sudbene vlasti da bismo došli do pravog rješenja", rekao je Dobronić. Na komentar kako na sudovima imamo predmeta koji traju i po više od 20 godina Dobronić je uzvratio da je i za to potrebna suradnja zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti.

"Sudovi svake godine rješavaju jako mnogo predmeta ali da bi se mogao postići napredak bitno je da se sistemski počnu otklanjati uzroci koji dovode do toga da svake godine dođe na sud novih preko milijun predmeta. To su brojni sistemski razlozi, a na mnoge može utjecati Vlada. Puno toga ima što se može s jednom-dvije dobre odluke spriječiti razna javna tijela, poduzeća da se bespotrebno parniče", ustvrdio je. Upitan koji bi bio optimalni rok za rješavanje jednog predmeta uzvratio je kako je 'pojmovno to vrlo jasno'. "Predmet bi na svakom stupnju trebao završiti za godinu dana, samo se to ne događa jer su svake godine sudovi zatrpani s milijun ili čak i više novih premeta", ustvrdio je Dobronić.

