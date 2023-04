Dobre vijesti za radnike u Njemačkoj: Uskoro povećanje minimalne satnice, evo i kada

Savezni ministar rada Hubertus Heil (SPD) očekuje “značajno povećanje” minimalne satnice sljedećeg siječnja. To je rekao za “Bild am Sonntag”. Jer ne samo da imamo visoku inflaciju, već i pristojna povećanja plaća, što će se odraziti i na skoro povećanje minimalne plaće. Na ljeto će mu komisija za minimalnu plaću dati prijedlog. Minimalna plaća u Njemačkoj trenutačno iznosi 12 eura po satu. S obzirom na visoku inflaciju, već se prošlog mjeseca rasplamsala rasprava o sljedećem povećanju minimalne plaće. Društvene udruge pozvale su na oštro povećanje na 14 eura i više, poslodavci su upozorili na “nerealne visine”, prenosi dpa, javlja Fenix Magazin.

‘Semafor koalicija’ SPD-a, Zelenih i FDP-a prošle je godine zakonom iznimno povisila minimalnu plaću. Ona je 1. listopada 2022. porasla s 10,45 eura na 12 eura. Komisija za minimalnu plaću s predstavnicima poslodavaca i zaposlenika tada bi trebala predložiti sljedeći korak povećanja. To treba učiniti do 30. lipnja s učinkom od 1. siječnja 2024.

Ministar rada Heil također želi do ljeta uvesti zakon prema kojem savezni ugovori mogu biti dodijeljeni samo tvrtkama koje se pridržavaju kolektivnih ugovora.

“Ako mi kao država trošimo novac od poreza, onda poduzetnici koji ne plaćaju svoje ljude uredno, od toga više ne bi trebali imati koristi. SPD, Zeleni i FDP to su već dogovorili u svom koalicijskom sporazumu kako bi ojačali kolektivno pregovaranje. Do lipnja će on i ministar gospodarstva Robert Habeck (Zeleni) predstaviti nacrt zakona koji propisuje poštivanje kolektivnih ugovora u saveznoj vladi, rekao je Heil. Bude li sve u redu u Bundestagu, zakon bi trebao stupiti na snagu 1. siječnja 2024. godine.

Video: Dvadeset godina žena iz Istre dizala mirovinu članice obitelji koja je umrla 2001.