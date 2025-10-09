Naši Portali
Tragedija u Centru za rehabilitaciju

Dječaka zaključale u sobu i dale mu pizzu, on se ugušio: Pet djelatnica riječkog centra pod optužnicom

09.10.2025.
u 13:08

Obdukcija je pokazala da je smrt nastupila gušenjem hranom, a vještačenjem je potvrđena veza između terapije i poremećaja gutanja.

Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci podiglo je optužnicu protiv pet djelatnica Centra za rehabilitaciju Rijeka zbog smrti 14-godišnjeg dječaka koji se ugušio hranom.

Prema optužnici, dječak je ostao zaključan u tzv. mirnoj prostoriji dva i pol sata, a djelatnice su mu dale pizzu i napustile ga bez nadzora, iako su znale da je na psihofarmakološkoj terapiji. Stručnjaci su utvrdili da takva terapija kod mentalnih bolesti može izazvati poremećaje gutanja, zbog čega dječak mora jesti usitnjenu hranu pod nadzorom.

Djelatnice su po protokolu trebale provjeravati ga najmanje svakih 15 minuta, no dječaka su ostavile bez nadzora satima. Kada su došle do njega oko 20:30, bio je mrtav. Obdukcija je pokazala da je smrt nastupila gušenjem hranom, a vještačenjem je potvrđena veza između terapije i poremećaja gutanja.

Nemili događaj se dogodio 27. rujna 2024. godine. Optužnica tereti četiri djelatnice za smrt iz nehaja, dok je ravnateljica ustanove optužena za krivotvorenje službene isprave i pomaganje počiniteljima. Ravnateljica je nakon incidenta napravila lažni zapisnik o sastanku iz 28. veljače, u kojem je navela da je izmijenjen protokol, te je izradila novi protokol s datumom iz ožujka 2024., mijenjajući odredbe o nadzoru kako bi prikrila propuste djelatnica.

