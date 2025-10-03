Njemački par podivljao jer nije bilo prazne sobe u riječkom hotelu, nasrnuli i na policiju

Dvoje njemačkih državljana, 47-godišnjakinja i 60-godišnjak, kazneno su prijavljeni nakon što su u srijedu poslijepodne napali policijske službenike u jednom riječkom hotelu. Policija je dojavu zaprimila oko 14 sati zbog narušavanja javnog reda i mira kada par nije mogao rezervirati sobu jer su kapaciteti hotela bili popunjeni.

Unatoč objašnjenjima djelatnika hotela, par je galamom i vrijeđanjem ometao mir svih prisutnih. Dolaskom policije situacija je eskalirala, 60-godišnjak je nasrnuo na policajca i udario ga, dok je 47-godišnjakinja pružala aktivan otpor i vrijeđala policajku.

Oboje su uhićeni i privedeni na kriminalističko istraživanje. Policija je nadležnom državnom odvjetništvu podnijela kaznene prijave zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela napad na službenu osobu. Osim toga, par je prekršajno sankcioniran zbog narušavanja javnog reda i mira. Počinitelji su predani pritvorskom nadzorniku, a daljnje postupanje protiv njih slijedi prema zakonskim propisima.