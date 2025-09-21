Titov brod Galeb bit će završen tek iduće godine

Titov brod Galeb do kraja godine prolaznici će moći promatrati samo izvana, jer njegova obnova još nije završena.

– Radovi na brodu Galeb ušli su u završnu fazu, a prema zatečenoj situaciji, mogao bi biti gotov u idućoj godini. Naime, zbog odluka bivše vlasti i srljanja u projekt iz ideoloških razloga, bez stvarnih ekonomskih i provedbenih analiza, realizacija kasni godinama. Zbog lošeg planiranja i provedbe, radovi su prolongirani do te mjere da neće biti završeni ni u ovoj godini – kazala je gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić o obnovi i prenamjeni Galeba u muzejski prostor, što je do sada koštalo oko 15 milijuna eura.

Montiraju namještaj

Pojasnila je da su do sada izvedeni brojni završni radovi; postavljene su podne obloge prema konzervatorskim smjernicama, dovršeni stolarski radovi, restauriran namještaj u sobama i salonima, izrađeni muzejski rekviziti i makete te instalirana IT oprema i multimedijalna infrastruktura. U tijeku su radovi u strojarnici radi boljeg pregleda tog dijela postava, dovršava se montaža namještaja u suvenirnici, kao i stolarski radovi za rasvjetu izložaka i predmeta. Brod je priključen na komunalnu infrastrukturu i IT mrežu, a postavljeno je i glavno pristupno stubište za ulaz posjetitelja. No, posjetitelji još ne mogu na brod koji je izgrađen za Tita koji je on s ponosom pokazivao stranim gostima koji su dolazili. Brod je, nakon raspada bivše države, godinama bio bez namjene, zapušten, da bi prije 16 godina započela provedba projekta njegova uređenja i stavljanja u novu, turističku svrhu, s obzirom na atraktivnost priče koju Galeb ima. No, obnova se odužila, a vrući krumpir zvan Galeb dočekao je i novu riječku vlast koja, kažu, sada, nakon toliko uloženih sredstava, od projekta ne može i neće odustati.

Cilj je da se projekt, kažu u Gradu Rijeci, unatoč svim zatečenim problemima, privede kraju i da Galeb napokon bude stavljen u funkciju i učinjen dostupan javnosti.

– Podsjećam da su u njegovo uređenje i prenamjenu proteklih godina utrošeni milijuni eura, pa je danas jedina realna opcija dovršetak i stavljanje broda u funkciju, iako su svi dosadašnji potezi prethodnih vlasti bili ekonomski nepromišljeni. U tom kontekstu, podsjetit ću da je brod kupljen još 2009. godine, da je na obnovu u Kraljevicu otegljen tek 2019. te da je trebao biti dovršen u sklopu Europske prijestolnice kulture, titule koju je Rijeka nosila 2020. odnosno 2021. godine. Stoga u ovom trenutku, unatoč svemu tome, smatram da bi bilo neodgovorno odustati od dovršetka projekta u ovoj fazi njegove realizacije – dodala je I. Rinčić. Kada je riječ o komercijalnim prostorima planiranim na oko tisuću kvadratnih metara prostora, trenutačno se analizira mogućnost njihove upotrebe kako bi se našao održiv model zakupa i privukao što širi krug zakupaca koji bi svojim uslugama i proizvodima bili zanimljivi gostima na brodu.

Grad Rijeka potvrdio je Novom listu da će se provesti revizija troškova, što je i obveza po ugovoru o bespovratnim sredstvima. Revizija bi trebala pokazati jesu li svi troškovi nastali u skladu s pravilima i jesu li baš svi troškovi opravdani. Provodit će se revizije projekta ukupno integriranog programa 'Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine'. Procjene kažu da bi godišnji trošak održavanja Galeba bio oko 270.000 eura, ne uključujući buduće remonte koji će biti neophodni.

Troškovi održavanja

Troškovi obuhvaćaju, doznaje Novi list, posadu, servise, preglede i režije. U punoj operativnoj fazi troškovi će rasti, ali se očekuje i povećanje prihoda. Studija iz 2016. godine predviđala je godišnji prihod od 346.929 eura, što je uključivalo zaradu od prodaje ulaznice, raznih izložbi, prodaje suvenira, zatim edukacija, projekcija, sponzorstava, no gradske vlasti ističu da ta procjena danas nije relevantna zbog inflacije i izostanka prihoda od komercijalnih prostora, tako da će tek revizija ili neka nova studija, odnosno tek stavljanje u funkciju točno pokazati koliko će Galeb moći i 'zaraditi'.