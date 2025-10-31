Detonacija zabrinula Zagrepčane na zapadu grada: 'Čule su se sirene'

U zapadnom dijelu Zagreba, na Trešnjevci, građani su u petak navečer javili da su čuli snažnu eksploziju koja ih je uznemirila. Mnogi su svoje iskustvo podijelili i na društvenim mrežama, pitajući se što se zapravo dogodilo.

Novinari N1 kontaktirali su Policijsku upravu zagrebačku, koja je potvrdila: "Prema prvim informacijama, nije ništa ozbiljnije, najvjerojatnije se radi o pirotehnici."

Prema neslužbenim informacijama koje donosi 24sata, eksplozivno sredstvo je bačeno na livadu kod Zorkovačke ulice.