Nestao 69-godišnji muškarac iz Brestovca, policija moli za pomoć građana

Policija traga za Zvonkom Radanovićem iz Brestovca, rođenim 1956. godine u Požegi, koji se 29. listopada 2025. godine udaljio s adrese prebivališta u nepoznatom smjeru i od tada mu se gubi svaki trag. Nestanak vodi Policijska uprava požeško-slavonska, a unatoč provedenim provjerama i potrazi, do danas se nije vratio kući niti se javio obitelji.

Zvonko Radanović hrvatski je državljanin, visok oko 175 centimetara, prosijede kose i zelenih očiju. Ima ovalno lice, srednji nos, a broj obuće mu je 43. Prepoznatljiv je po šepavosti na desnu nogu te ožiljku na nosu, što bi moglo pomoći građanima da ga prepoznaju ako ga negdje uoče.

Policija poziva sve građane koji imaju bilo kakve informacije o nestalome da obavijeste najbližu policijsku postaju ili nazovu broj 192. Informacije se mogu dostaviti i putem e-mail adrese nestali@nestali.hr, kao i putem obrasca dostupnog na mrežnoj stranici nestali.hr.