Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 169
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
BREAKING
ŠOKANTNO: Nitko ne zna kako, ali Premium popusti su stigli ranije!
Poslušaj
Prijavi grešku
SLJEME UNPLUGGED

Bi li se okušali? Zagrepčani pokrenuli izazov bez mobitela za tinejdžere

VL
Autor
Večernji.hr
31.10.2025.
u 17:00

Projekt pokreće i prvi izviđački podcast u Hrvatskoj koji će se baviti temama poput izviđaštva, društvenih mreža, cyberbullinga i mentalnog zdravlja u kontekstu korištenja tehnologije

U svijetu u kojem se prijateljstva stvaraju na “follow”, a uspomene traju koliko i story, grupa mladih iz Odreda izviđača Sljeme iz Zagreba odlučila je barem nakratko isključiti ekrane inicijativom „Sljeme Unplugged”. Riječ je o projektu koji potiče mlade da promisle o svom odnosu i vremenu provedenom na digitalnim uređajima, te pronađu zdravu ravnotežu u svakodnevnom korištenju tehnologije.

U sklopu projekta Sljeme Unplugged provodit će se radionice i izazovi za mlade od 14 do 18 godina, a oni najuspješniji sudionici u izazovima bit će nagrađeni vrijednim nagradama. “Izazovi su osmišljeni kao svojevrstan test samokontrole sudionika u odnosu na njegov uređaj, radionice kao zona u kojoj mladi mogu učiti kako bolje navigirati svojim digitalnim ekosustavom, a podcast je tu da pruži edukativni sadržaj u kojem će razni influenceri i psiholozi iz vlastitog iskustva govoriti kako se nositi s digitalnim izazovima današnjice.” - objašnjavaju iz Udruge. „Naš cilj nije zabraniti ekrane, već napraviti digitalni odmak i njime podsjetiti mlade da izvan ekrana postoji stvarnost koja može biti puno bogatija i zanimljivija.“ Projekt pokreće i prvi izviđački podcast u Hrvatskoj koji će se baviti temama poput izviđaštva, društvenih mreža, cyberbullinga i mentalnog zdravlja u kontekstu korištenja tehnologije. Prva gošća podcasta Sljeme Unplugged je britka i zanimljiva Mia Nemčić, content kreatorica koja u prvoj epizodi govori o strahu od zaostajanja, nametnutim standardima ljepote, autentičnosti, te etičnosti u oglašavanju.

Ideja za projekt nastala je iz iskustva izviđačkih voditelja koji su primijetili koliko prekomjerno korištenje mobitela i društvenih mreža utječe na koncentraciju, međusobne odnose, ali i samopouzdanje mladih. Mladi izviđači Odreda izviđača Sljeme koji stoje iza projekta već godinama volontiraju, vode izviđačke skupine i brinu o tome da nove generacije izrastu u odgovorne, empatične i aktivne članove zajednice. Ovaj projekt, koji se provodi uz potporu Europskih snaga solidarnosti, samo je nastavak njihove misije, koja pokazuje da solidarnost i briga za sebe i druge počinju malim, ali važnim promjenama.Za sudjelovanje u projektu Sljeme Unplugged nije potrebno biti izviđač. Prijaviti se mogu svi mladi od 14 do 18 godina putem linka. Sve detalje o projektu i prijavama mogu se pronaći na Instagram profilu @sljeme.unplugged.

Ključne riječi
Sljeme Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja