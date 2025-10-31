Bi li se okušali? Zagrepčani pokrenuli izazov bez mobitela za tinejdžere

U svijetu u kojem se prijateljstva stvaraju na “follow”, a uspomene traju koliko i story, grupa mladih iz Odreda izviđača Sljeme iz Zagreba odlučila je barem nakratko isključiti ekrane inicijativom „Sljeme Unplugged”. Riječ je o projektu koji potiče mlade da promisle o svom odnosu i vremenu provedenom na digitalnim uređajima, te pronađu zdravu ravnotežu u svakodnevnom korištenju tehnologije.

U sklopu projekta Sljeme Unplugged provodit će se radionice i izazovi za mlade od 14 do 18 godina, a oni najuspješniji sudionici u izazovima bit će nagrađeni vrijednim nagradama. “Izazovi su osmišljeni kao svojevrstan test samokontrole sudionika u odnosu na njegov uređaj, radionice kao zona u kojoj mladi mogu učiti kako bolje navigirati svojim digitalnim ekosustavom, a podcast je tu da pruži edukativni sadržaj u kojem će razni influenceri i psiholozi iz vlastitog iskustva govoriti kako se nositi s digitalnim izazovima današnjice.” - objašnjavaju iz Udruge. „Naš cilj nije zabraniti ekrane, već napraviti digitalni odmak i njime podsjetiti mlade da izvan ekrana postoji stvarnost koja može biti puno bogatija i zanimljivija.“ Projekt pokreće i prvi izviđački podcast u Hrvatskoj koji će se baviti temama poput izviđaštva, društvenih mreža, cyberbullinga i mentalnog zdravlja u kontekstu korištenja tehnologije. Prva gošća podcasta Sljeme Unplugged je britka i zanimljiva Mia Nemčić, content kreatorica koja u prvoj epizodi govori o strahu od zaostajanja, nametnutim standardima ljepote, autentičnosti, te etičnosti u oglašavanju.

Ideja za projekt nastala je iz iskustva izviđačkih voditelja koji su primijetili koliko prekomjerno korištenje mobitela i društvenih mreža utječe na koncentraciju, međusobne odnose, ali i samopouzdanje mladih. Mladi izviđači Odreda izviđača Sljeme koji stoje iza projekta već godinama volontiraju, vode izviđačke skupine i brinu o tome da nove generacije izrastu u odgovorne, empatične i aktivne članove zajednice. Ovaj projekt, koji se provodi uz potporu Europskih snaga solidarnosti, samo je nastavak njihove misije, koja pokazuje da solidarnost i briga za sebe i druge počinju malim, ali važnim promjenama.Za sudjelovanje u projektu Sljeme Unplugged nije potrebno biti izviđač. Prijaviti se mogu svi mladi od 14 do 18 godina putem linka. Sve detalje o projektu i prijavama mogu se pronaći na Instagram profilu @sljeme.unplugged.