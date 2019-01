Dan kada je Tovarnik plakao: Obljetnica pokapanja posmrtnih ostataka ekshumiranih mještana

Kolonom od zgrade Općine pa do mjesnog groblja i spomen obilježja masovne grobnice mještani Tovarnika, sela nedaleko od Vukovara, obilježili su 21. godinu od dana kada su 31. siječnja 1998. godine pokopani posmrtni ostaci 48 mještana ekshumiranih iz masovne grobnice.

-To je dan kada je Tovarnik plakao. Tijekom Domovinskog rata smrtno je stradalo 75 mještana naše općine među kojima se još 5 njih, 3 iz Tovarnika i 2 iz Ilače, i danas vode kao nestali. Nadamo se kako ćemo pronaći i njihove kosti kako bi obitelji imale gdje zapaliti svijeću i položiti vijenac. Nažalost, krivci za ove zločine do danas nisu odgovarali i to je ono što nas boli, rekla je načelnica Općine Tovarnik Ruža Veselčić Šijaković.

Najavila je i kako će ove godine Općina, u spomen na stradale mještane Općine tijekom Domovinskoga rata, izdati i knjigu „Stradanje mještana Tovarnika i Ilače“ kao trajni spomen da ostane zapamćeno tko je počinio zločine, a tko je bio žrtva.

Tih dana prisjetio se i mještanin Milan Kuzmić čiji je otac ubijen u Tovarniku. Kaže kako je doznao kako su mu oca pretukli u kući i dvorištu odakle se nekako odvukao do vrta gdje su ga pronašli.

-Svake godine je isto, a i ne može drugačije. Zaboraviti ne možemo. Ne znamo je li to istina ili nije i to je ono što su nam rekli. Tako su nam rekli ali kako mi tu nismo bili ne znamo što je istina. Ipak, moramo živjeti dalje. Život ide dalje. Nitko još uvijek nije odgovarao i to me smeta. Nažalost, poslije svega mladi nam odlaze, nemaju gdje raditi i to nije dobro. Nemaju budućnosti ovdje, rekao je Kuzmić.

Govoreći o Tovarniku danas Šijaković Veselčić kaže kako općinske vlasti čine maksimalno koliko mogu ali da mladi odlaze. Prema njenim riječima prema zadnjem popisu stanovništva u općini živi 2772 stanovnika ali da je realno stanje oko 2300 stanovnika.

-Uveli smo niz poticajnih i demografskih mjera. To je kap u moru. Mladima treba posao, stalno radno mjesto i dobra plaća i onda ne vjerujem da bi itko otišao, istaknula je Veselčić Šijaković.

