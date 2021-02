Damir Dekanić HDZ-ov kandidat za župana VSŽ: Želi zamijeniti dugovječnog Božu Galića

Nakon 16 godina tijekom kojih je na čelu Vukovarsko-srijemske županije bio Božo Galić (HDZ), najistočnija hrvatska županija dobit će novog župana. Kao kandidat HDZ-a za župana potvrđen je Damir Dekanić, inače načelnik Općine Andrijaševci, nedaleko od Vinkovaca, i voditelj uprave Hrvatskih šuma Vinkovci.

Iskoristiti prednosti

– Na kandidaturu za župana potaknula me spoznaja da sam na jednoj nižoj, općinskoj razini, s pozicije načelnika općine, uspio napraviti brojne pomake u podizanju kvalitete života. Smatram da imam znanja te dovoljno životnog i poslovnog iskustava da mogu iste pomake napraviti i na razini Županije. Želja mi je potaknuti demografski oporavak, omogućiti školovanje svoj djeci pogotovo onoj iz socijalno ugroženih obitelji, poticati otvaranje dobro plaćenih radnih mjesta, pomoći mladim ljudima da ne odlaze iz svoje sredine, ali i naći kvalitetna rješenja u brizi za ljude treće životne dobi – rekao je Dekanić.

Tvrdi da je njegov izborni program završen te da Vukovarsko-srijemsku županiju za četiri godine vidi u znatno boljem stanju u svim segmentima nego što je danas. Napomenuo je da najistočnija hrvatska županija ima brojne potencijale i prirodne resurse te kako se sve to mora i iskoristiti za boljitak županije i njenih građana.

– To su prednosti koje imamo i moramo ih iskoristiti, ali ne tako da budemo sirovinska baza, već tako da u županiji otvorimo prerađivačke kapacitete i na taj način dobijemo dodanu vrijednost koju nudi gotov proizvod i njegov plasman na globalnom tržištu. Smatram da u takvom pristupu leže rješenja koja garantiraju otvaranje novih radnih mjesta i povećanje prosječne plaće. To je plan kojim ćemo zaustaviti odlazak mladih ljudi, koje smo kao društvo stipendirali i školovali, kako bi ostali tu i pomogli lokalnoj sredini da napreduje. To je rješenje koje će stanovnicima Županije osigurati bolji životni standard i u konačnici život kakav priželjkuju i zaslužuju – kazao je Dekanić.

Najavio je i kako su svačiji rad i rezultati mjerljivi te da svi koji imaju potencijala, znanja i volje raditi na boljitku županije dobro došli u njegovu timu. Napominjei da je već u ministarstvima Vlade RH obavio određene razgovore o korištenju županijskih potencijala, kao i da u budućnosti očekuje znatnu decentralizaciju u poslovanju i upravljanju Hrvatskim šumama, promjenu načina poslovanja i veću dohodovnost naše lokalne drvne industrije te bolju raspodjelu sirovina.

Ima novca za projekte

Dekanić ističe i da tvrdnje pojedinaca kako novca nema za razne projekte ne stoje, odnosno da novca ima, što je pokazao i tijekom dva mandata koliko je načelnik Općine Andrijaševci. Prema njegovim riječima, ta je općina u osam godina u sklopu raznih projekata povukla oko 100 milijuna kuna.

Kaže i da novca ima i u privatnoj inicijativi, ali i da izvore novca treba znati prepoznati i iskoristiti. Ističe kako je važno odrediti strategiju, postaviti prioritete i dobro educirati sve uključene, detektirati gdje su nam najveći izgledi za dobivanje potpora i izraditi kvalitetne projekte. Dekanić je javnosti postao poznat i nakon incidenta kada je službenim automobilom izazvao prometnu nesreću, ali smatra kako mu to ne može naštetiti u kampanji.

– Dao sam odgovore na sva pitanja o tom događaju i više puta izrazio iskreno žaljenje zbog svega što se dogodilo. Na sreću, nitko nije stradao. Riječ je o događaju koji je ostavio gorak okus i u takvoj se situaciji zasigurno više nikada ne želim naći – zaključio je Dekanić.

