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INTERVJU JOHANNES HUBER

Koristite iscjeljujuću moć opraštanja. To je najvažniji savjet za ljude i svjetsku povijest

Pixabay/ilustracija
Autor
Snježana Herek
03.07.2026.
u 22:21

Odbacujemo drevnu medicinu jer je do rješenja dolazila opažanjem, a mi smo penicilin tako našli

Ugledni austrijski znanstvenik, sveučilišni profesor i dvostruki doktor, medicine i teologije Johannes Huber (80) iz Beča, u ekskluzivnom intervjuu za Obzor iskreno i "bez dlake na jeziku", govori o medicinskoj mudrosti starih kultura i što možemo danas naučiti iz spoznaja starih više od 5000 godina, savjetima kako zdravo živjeti i ostati "fit" do duboko u starost i budućnosti medicine. Ali i o gradnji mostova i kompatibilnosti između prirodnih znanosti i vjere, kritikama, te svojoj ljubavi prema Hrvatskoj. Povod za razgovor bila je njegova nova knjiga "Svijet, znanje liječenje – 100 savjeta iz 5000 godina stare povijesti medicine", izašla krajem prošle godine. Još jedan u nizu Huberovih bestselera. Ovaj put koautorica mu je bila 38-godišnja zdravstvena ekspertica, nutricionistica i trenerica pilatesa Yasmina Kobza, što se je pokazalo magnetom za privlačenje mlađe čitalačke publike.

Ključne riječi
Beč zdravlje medicina Johannes Huber

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