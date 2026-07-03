UŽIVO Egipat predvođen Salahom lovi prolaz dalje protiv Australije

DVIJE LEGENDE

Real objavio fotografiju Modrića i Ronalda iz neviđene drame pa dobio preko milijun lajkova

Vidjelo se da mu nešto govori te da se Modrić s time slaže, ali nije se nije moglo čuti o čemu se radi. Ronaldo je nakon utakmice otkrio što mu je rekao: 'Igrao sam s Modrićem puno godina. Divno je vidjeti ga da još uvijek igra na vrhunskoj razini. Rekao sam mu: Luka, čestitam ti. Želim ti sve najbolje u nastavku karijere.'