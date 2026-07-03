UŽIVO Egipat predvođen Salahom lovi prolaz dalje protiv Australije

SASTAVI:
Australija: Beach - Circati, Souttar, Herrington - Bos, O'Neill, Irvine, Behich - Volpato, Metcalfe - Irankunda
Egipat: Shobeir - Hany, Rabia, Ibrahim, Hafez - Fathy, Attia - Ashour, Salah, Ziko - Marmoush
Posljednji dan šesnaestine finala Svjetskog prvenstva otvaraju Australija i Egipat, koji se od 20 sati sastaju u Arlingtonu u borbi za mjesto među 16 najboljih reprezentacija svijeta. Australci su do nokaut-faze stigli osvajanjem drugog mjesta u skupini D, završivši iza domaćina SAD-a, a ispred Paragvaja i Turske. Egipat je, pak, bio drugi u skupini G, gdje je iza sebe ostavio Iran i Novi Zeland, dok je prvo mjesto pripalo Belgiji. Ulog je velik jer pobjednika ovog dvoboja u osmini finala čeka bolji iz večerašnjeg susreta između Argentine i Zelenortskih Otoka, u kojem će aktualni svjetski prvaci biti veliki favoriti.
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