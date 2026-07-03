Legendarni dr. House komentirao utakmicu Hrvatske i Portugala, evo što je poručio Modriću

Britanski glumac Hugh Laurie, najpoznatiji po ulozi dr. Housea, oglasio se nakon uzbudljive utakmice Svjetskog prvenstva u kojoj je Portugal pobijedio Hrvatsku rezultatom 2:1. Svojom kratkom, ali moćnom porukom o kapetanu hrvatske reprezentacije Luki Modriću izazvao je lavinu reakcija na društvenim mrežama. "To je bila vrhunska utakmica. Luka Modrić je div", napisao je popularni dr. House i oduševio brojne pratitelje. U komentarima su se javili deseci korisnika iz cijelog svijeta, a mnogi su se složili s glumčevom ocjenom. Utakmica je opisana kao "jedna od najboljih na svjetskim prvenstvima svih vremena", dok su drugi izražavali divljenje prema Modrićevoj dugovječnosti i majstorstvu na terenu. Posebno su simpatične bile reakcije koje su povezivale nogomet s Lauriejevom najpoznatijom ulogom, pa su se tako u komentarima mogle pronaći i duhovite opaske te šale na račun doktora Housea.

That. Was a humdinger. Luka Modrić is a giant. — Hugh Laurie (@hughlaurie) July 3, 2026

Među brojnim reakcijama istaknule su se poruke hrvatskih navijača koji su se zahvalili glumcu na lijepim riječima upućenim njihovom kapetanu. Poruke poput "Hvala Vam, gospodine Laurie. Pozdrav iz Hrvatske!" ili "Hvala, Hugh. Nažalost, mi kao mlada i mala zemlja smo navikli na nepravdu, ali oni koji znaju, znaju", pokazale su koliko je ova jednostavna, ali iskrena pohvala značila domaćim ljubiteljima nogometa.

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Da bi se shvatila težina Lauriejevih riječi, važno je znati da on nije samo još jedno lice s ekrana. Riječ je o iznimno inteligentnom i artikuliranom umjetniku, poznatom po britkom humoru i oštrom zapažanju. Njegov intelektualni kapacitet i spremnost da javno iznese stav najbolje su se vidjeli tijekom govora na dodjeli Zlatnih globusa 2017. godine, kada je primao nagradu za ulogu u seriji "Noćni upravitelj". U jeku političkih tenzija uoči inauguracije Donalda Trumpa, Laurie se bez straha našalio na račun budućeg predsjednika i političke klime. Izjavio je kako nagradu prima "u ime svih psihopatskih milijardera" te je cinično primijetio kako bi to mogli biti posljednji Zlatni globusi jer u svom nazivu imaju riječi "Hollywood", "strani" i "tisak", aludirajući na Trumpovu retoriku. Taj ga je nastup profilirao kao osobu koja ne daje površne komentare, već čije riječi imaju dublju pozadinu i promišljanje. Stoga, kada takva osoba opiše Luku Modrića kao "giganta", to ima posebnu težinu.

Iako ga se primarno veže uz glumu i glazbu, Laurie je i poznati zaljubljenik u nogomet, što njegov komentar čini još relevantnijim. Njegova veza s Hrvatskom nije samo virtualna. U srpnju 2014. godine nastupio je u Zagrebu sa svojim The Copper Bottom Bandom, donoseći publici jedinstvenu večer bluesa i jazza. Koncert, prvotno planiran na Šalati, zbog lošeg je vremena premješten u Dom sportova, no to nije umanjilo energiju i povezanost koju je ostvario s hrvatskom publikom. Ta ranija poveznica s Hrvatskom daje dodatnu dimenziju njegovoj podršci, sugerirajući da njegova simpatija nije trenutna, već da postoji određeno poznavanje i poštovanje prema Hrvatskoj.

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*dijelom uz AI