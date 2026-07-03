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BERBA U DOLINI NERETVE U PUNOM JEKU

Vrućine potiču kupnju lubenica, u trgovinama kilogram svega 59 centi

Autor
Jolanda Rak Šajn
03.07.2026.
u 19:12

– Prostora za povećanje proizvodnje lubenica u Hrvatskoj svakako postoji, no glavni izazov nije sama proizvodnja, nego vremenski okvir u kojem domaća roba može stići na tržište. Sezona domaće lubenice traje relativno kratko, otprilike 60 do 70 dana – kaže Ivona Tupek, članica Uprave Arivera Fruita

Na sunce i visoke temperature proteklih se dana, čini se, nisu žalili samo neretvanski voćari. Domaće su lubenice slatke kao med i izvrsne kvalitete, a na ruku im ide i potražnja. Za nesnosnih vrućina najbolje se rashladiti ledenom lubenicom, znaju i trgovci i potrošači, pa voćari za njih, iako na tržištu ima i marokanskih, grčkih i albanskih lubenica, i u drugom tjednu berbe dobivaju 'pristojnu' otkupnu cijenu s kojom se, kako kažu – s obzirom da to nije jedina kultura koju proizvode – 'krpaju'. – Prvi puta možemo reći da se stvarno traži naša roba – kaže nam proizvođač Neven Mataga iz Opuzena. U trgovačkim lancima lubenicama se ovih dana akcija već za 59, 69 ili 79 centi za kilogram. Voćari nakon početnih 40, trenutačno za njih dobivaju između 34 i 36 centi po kilogramu, dok na tržnicama na njima i ovoga ljeta besramno zarađuju. U Zagrebu se kilogram, bez obzira je li domaća ili marokanska, cijeni između 1,50 i 2,50 eura za kilogram, u Zadru, Splitu i Čakovcu za njih se plaća i 3 eura, a najjeftinije su u Karlovcu (od 0,99 do 1,95 eura), u Osijeku (od 1,50 do 1,75 eura) te u Vukovaru (od 1 do 1,30 eura).

Ključne riječi
Ivona Tupek dolina Neretve berba vrućine uzgajivači Neven Mataga Željko Bjeliš lubenice

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