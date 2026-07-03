Ruska državna novinska agencija TASS objavila je tvrdnje ruskog dužnosnika Rodiona Mirošnika, posebnog izaslanika ruskog Ministarstva vanjskih poslova za, kako ga Moskva naziva, "zločine kijevskog režima", prema kojima ukrajinske oružane snage navodno koriste daljinsko miniranje i napade dronovima kako bi blokirale naseljena područja. Mirošnik je na brifingu za novinare ustvrdio da je posljednjih mjeseci zabilježen porast, kako tvrdi, ukrajinskog daljinskog miniranja civilne infrastrukture. "Posljednjih mjeseci ukrajinski militanti intenzivno koriste mine kako bi uništavali i ometali promet na autocestama, minirali prolaze i postavljali mine na područjima kojima se često kreću civili. Dronovi se ponajprije koriste za postavljanje protupješačkih mina različitih tehničkih specifikacija, neke se aktiviraju na metal, zvuk ili pokret, kao i improviziranih eksplozivnih naprava osmišljenih tako da nalikuju svakodnevnim civilnim predmetima", rekao je Mirošnik.

Prema njegovim tvrdnjama, pokušaji ukrajinskih snaga da izoliraju naseljena područja daljinski postavljenim minama i napadima dronovima na vozila dokumentirani su u nekoliko regija, uključujući Krim, Hersonsku i Zaporišku oblast, Belgorodsku oblast te samoproglašenu Donjecku Narodnu Republiku. Kao primjer naveo je grad Aljoški u Hersonskoj oblasti, tvrdeći da ukrajinske snage pokušavaju stvoriti svojevrsnu umjetnu blokadu oko tog područja. Mirošnik je ustvrdio da ukrajinski dronovi više puta dnevno miniraju cestu koja grad povezuje s ostatkom područja. "Cijeli arsenal protupješačkih mina koristi se za miniranje nogostupa, staza i pješačkih prijelaza, gdje civili često bivaju ozlijeđeni", rekao je. Dodao je i da je nedavno posjetio Hersonsku oblast te razgovarao s jednom od osoba za koje tvrdi da su žrtve takvih napada.