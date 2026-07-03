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OPTUŽBE RUSKOG DUŽNOSNIKA

Rusija tvrdi da Ukrajina dronovima postavlja mine na njihove ceste i nogostupe

Ukrajinski novi vojnici vježbaju jurišne vještine u regiji Harkiv
Foto: Madiyevskyy Vyacheslav/Ukrinform
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Autor
Lorena Posavec
03.07.2026.
u 22:10

Ruski dužnosnik je ustvrdio da ukrajinski dronovi više puta dnevno miniraju cestu koja grad povezuje s ostatkom područja

Ruska državna novinska agencija TASS objavila je tvrdnje ruskog dužnosnika Rodiona Mirošnika, posebnog izaslanika ruskog Ministarstva vanjskih poslova za, kako ga Moskva naziva, "zločine kijevskog režima", prema kojima ukrajinske oružane snage navodno koriste daljinsko miniranje i napade dronovima kako bi blokirale naseljena područja. Mirošnik je na brifingu za novinare ustvrdio da je posljednjih mjeseci zabilježen porast, kako tvrdi, ukrajinskog daljinskog miniranja civilne infrastrukture. "Posljednjih mjeseci ukrajinski militanti intenzivno koriste mine kako bi uništavali i ometali promet na autocestama, minirali prolaze i postavljali mine na područjima kojima se često kreću civili. Dronovi se ponajprije koriste za postavljanje protupješačkih mina različitih tehničkih specifikacija, neke se aktiviraju na metal, zvuk ili pokret, kao i improviziranih eksplozivnih naprava osmišljenih tako da nalikuju svakodnevnim civilnim predmetima", rekao je Mirošnik.

Prema njegovim tvrdnjama, pokušaji ukrajinskih snaga da izoliraju naseljena područja daljinski postavljenim minama i napadima dronovima na vozila dokumentirani su u nekoliko regija, uključujući Krim, Hersonsku i Zaporišku oblast, Belgorodsku oblast te samoproglašenu Donjecku Narodnu Republiku. Kao primjer naveo je grad Aljoški u Hersonskoj oblasti, tvrdeći da ukrajinske snage pokušavaju stvoriti svojevrsnu umjetnu blokadu oko tog područja. Mirošnik je ustvrdio da ukrajinski dronovi više puta dnevno miniraju cestu koja grad povezuje s ostatkom područja. "Cijeli arsenal protupješačkih mina koristi se za miniranje nogostupa, staza i pješačkih prijelaza, gdje civili često bivaju ozlijeđeni", rekao je. Dodao je i da je nedavno posjetio Hersonsku oblast te razgovarao s jednom od osoba za koje tvrdi da su žrtve takvih napada.

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Ključne riječi
rat u Ukrajini dronovi Ukrajina Rusija Moskva

Komentara 3

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SE
Serengeti
22:38 03.07.2026.

Medu najgorim zločinima ukrajinske vojske spada bacanje "leptir mina" po Donabsu što je dokumentirala i Human Rights Watch organizacija. Te mine su izuzetno opasne jer ih djeca mogu podići sa poda misleći da su igračke. Naravno to zapadni mediji nisu prenjeli. Izvještaj od HRW-a možete naći ako u pretraživač upišete "Ukraine: Banned Landmines Harm Civilians".

SE
Serengeti
22:40 03.07.2026.

Nema razlike između izraelskih i ukrajinskih terorističkih metoda. 🤨

SA
saudinus
22:24 03.07.2026.

Ukrajinski militanti?? Napadaju ruske okupacijiske snage kako ih nije sram

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