Tvornice budućnosti koje koriste AI mogu povećati produktivnost i do 60%

Tehnologije "tvornice budućnosti" koje koriste umjetnu inteligenciju iz temelja mijenjaju ekonomiku proizvodnje te mogu povećati produktivnost i do 60%. Time se mijenjaju i pravila konkurentnosti: uspjeh više ne ovisi prvenstveno o niskim troškovima rada, već o tome koliko učinkovito tvrtke mogu osmisliti i implementirati nove, napredne proizvodne sustave.



Prvi put modernizacija proizvodnje u zemljama s visokim troškovima može biti konkurentnija opcija od preseljenja proizvodnje u jeftinije zemlje, čak i ako i te zemlje ulažu u iste tehnologije. Istodobno, bez prijelaza na model tvornice budućnosti, proizvodnja vrijedna približno 1,03 bilijuna američkih dolara mogla bi se preseliti iz zapadne Europe, dok je u SAD-u ugrožena proizvodnja vrijedna dodatnih 440 milijardi dolara, tvrdi se u novom izvješću Boston Consulting Groupa (BCG) i BCG Institutea pod nazivom How the Factory of the Future Is Reshaping the Economics of Manufacturing (Kako tvornica budućnosti mijenja ekonomiju proizvodnje). Izvješće kombinira rezultate globalnog istraživanja među 1000 proizvođača i vlastite kvantitativne analize kako bi pokazalo na koji način umjetna inteligencija, automatizacija i digitalni sustavi mijenjaju proizvodnju u velikim razmjerima. – Proizvođači ulaze u novu eru u kojoj konkurentnost više ne određuju statične usporedbe troškova, već sposobnost da se proizvodni procesi iz temelja redizajniraju i optimiziraju – ističe Daniel Kuepper, izvršni direktor i viši partner u BCG-u, suradnik BCG Institutea i jedan od autora izvješća.