Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 229
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
UŽIVO
UŽIVO Australija izjednačila protiv Egipta
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ANALIZA JOLANDE RAK ŠAJN

Tvornice budućnosti koje koriste AI mogu povećati produktivnost i do 60%

Autor
Jolanda Rak Šajn
03.07.2026.
u 22:40

Primjena umjetne inteligencije i napredne automatizacije omogućuje jačanje učinkovitosti postojećih proizvodnih pogona u industrijama poput prerade hrane, obrane i automobilske industrije, tvrdi se u analizi BCG-a

Tehnologije "tvornice budućnosti" koje koriste umjetnu inteligenciju iz temelja mijenjaju ekonomiku proizvodnje te mogu povećati produktivnost i do 60%. Time se mijenjaju i pravila konkurentnosti: uspjeh više ne ovisi prvenstveno o niskim troškovima rada, već o tome koliko učinkovito tvrtke mogu osmisliti i implementirati nove, napredne proizvodne sustave.

Prvi put modernizacija proizvodnje u zemljama s visokim troškovima može biti konkurentnija opcija od preseljenja proizvodnje u jeftinije zemlje, čak i ako i te zemlje ulažu u iste tehnologije. Istodobno, bez prijelaza na model tvornice budućnosti, proizvodnja vrijedna približno 1,03 bilijuna američkih dolara mogla bi se preseliti iz zapadne Europe, dok je u SAD-u ugrožena proizvodnja vrijedna dodatnih 440 milijardi dolara, tvrdi se u novom izvješću Boston Consulting Groupa (BCG) i BCG Institutea pod nazivom How the Factory of the Future Is Reshaping the Economics of Manufacturing (Kako tvornica budućnosti mijenja ekonomiju proizvodnje). Izvješće kombinira rezultate globalnog istraživanja među 1000 proizvođača i vlastite kvantitativne analize kako bi pokazalo na koji način umjetna inteligencija, automatizacija i digitalni sustavi mijenjaju proizvodnju u velikim razmjerima. – Proizvođači ulaze u novu eru u kojoj konkurentnost više ne određuju statične usporedbe troškova, već sposobnost da se proizvodni procesi iz temelja redizajniraju i optimiziraju – ističe Daniel Kuepper, izvršni direktor i viši partner u BCG-u, suradnik BCG Institutea i jedan od autora izvješća.

Ključne riječi
modernizacija proizvodnja tvornice umjetna inteligencija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!