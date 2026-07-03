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OPASAN OTPAD

Misterij bačava kod Karlovca: Otrovni sadržaj curio u šumu, dvojica završila u pritvoru

Ilustracija policijske intervencije
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
03.07.2026.
u 18:44

Kriminalističko istraživanje u ovom slučaju i dalje traje.

Policijska uprava karlovačka dovršila je kriminalističko istraživanje vezano uz slučaj odbačenih bačava nepoznatog sadržaja, o kojem je javnost prethodno izvijestila 26. i 27. lipnja. Protiv trojice muškaraca u dobi od 38, 32 i 19 godina podneseno je Posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Karlovcu zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela ugrožavanja okoliša otpadom. Dvojica osumnjičenika, u dobi od 32 i 19 godina, predana su pritvorskom nadzorniku Policijske uprave karlovačke, dok je 38-godišnjak trenutačno nedostupan policiji.

Prema rezultatima dosadašnjeg kriminalističkog istraživanja, koje su proveli policijski službenici Policijske uprave karlovačke i Policijske postaje Karlovac s ispostavom Vojnić u suradnji s Općinskim državnim odvjetništvom u Karlovcu te nadležnim inspekcijskim službama, postoji osnovana sumnja da su trojica osumnjičenih, zajedno s više za sada nepoznatih osoba, između 24. i 26. lipnja organizirali prijevoz i nezakonito odbacivanje ukupno 280 bačava zapremnine 120 litara.

Sumnja se da su bačve teretnim vozilima prevezene iz skladišta u karlovačkoj gradskoj četvrti Banija. Istražitelji smatraju kako ih je prethodno preuzeo i uskladištio 38-godišnji vlasnik i odgovorna osoba trgovačkog društva registriranog za sakupljanje neopasnog otpada, pri čemu za sada nije utvrđeno od koje ih je osobe ili tvrtke preuzeo. Bačve su potom, protivno zakonskim propisima, odbačene na ukupno sedam lokacija – šest u šumskom području na području općine Draganić te jedna na području grada Karlovca.

Prema dosad prikupljenim informacijama, iz dijela bačava iscurio je sadržaj u obliku crvene, žute, plave i zelene želatinozne smjese te bijele krutine, čiji sastav i podrijetlo još nisu utvrđeni. Zbog toga je, prema sumnjama istražitelja, došlo do ugrožavanja tla, a postojala je i mogućnost ozbiljnog narušavanja kakvoće tla, podzemlja i vode, što je moglo imati posljedice za biljni i životinjski svijet te zdravlje ljudi. Kriminalističko istraživanje u ovom slučaju i dalje traje.
Ključne riječi
Karlovac policija Bačva

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