Vlasnik Tri majmuna: Moj otac je bio u HDZ-u, ali sad je to sekta

Nakon što je HDZ-ovcima prije 10-ak dana poručio da nisu dobrodošli u njegovom kafiću, Tomislav Kovačević, ugostitelj iz Rijeke, privukao je pažnju javnosti. Potom je uslijedilo zatišje nekoliko dana, da bi onda predsjednik HDZ-a Andrej Plenković ponovno otvorio tu temu, predbacujući oporbi zbog izostanka reakcije na spomenuti slučaj.

Gostujući u RTL Direktu, Kovačević smatra da su dva razloga zašto se sve to izdogađalo u posljednjih deset dana.

"Znači, jedan, prvi, ogromni problem s egom i drugo što je po meni bitnije, nešto se valja iz brda", rekao je.

"Oni se zamaraju s nekim nebitnim kafićem u Rijeci, nebitnim gazdom, afere se nižu jedne za drugom. Mislim da je ovo jednostavno onaj sistem kruha i igara."

Kovačević je otkrio i da je njegov otac bio član HDZ-a.

"Moj pokojni otac je bio jedan od prvih članova HDZ-a dok je HDZ bio praktički svenarodna stranka, nakon nekog vremena je ta svenarodna stranka postala stranka, sad je postala sekta. Međutim, ne znam što bih rekao. Htio sam postić ovo što sam postigao. Pazio sam na riječi."

Kaže kako je ovo krik malog čovjeka zbog nemogućnosti da se bilo što promijeni.

"Kakav problem imam s HDZ-om? Možemo definirati na ovakav način, HDZ je stranka koja ima optužbu i na kraju cijele priče nepravomoćnu presudu za kriminal. Znači mogao sam sročit na takav način da ne želim kriminalce u svom objektu. Da li je to diskriminacija? Ajmo reći ovako, da li, ako recimo takva osoba koja ima takvu povijest dođe u banku i zatraži kredit i banka mu ne da kredit, da li je to diskriminacija? To je sad pitanje za pučku pravobraniteljicu. Mislim da je na kraju cijele priče žalosno što je i ona postala instrument premijera, što je i on osobno priznao, mislim da i ta gospođa ima puno pametnijih poslova nego da se bavi s ovakvim tezama, međutim to ide njoj na dušu", zaključuje.