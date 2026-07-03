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Vlada održala telefonsku sjednicu: Umjesto Hrvatske vojske, na mimohod u Pariz idu pripadnici specijalne policije

Zagreb: Održana 181. sjednica Vlade
Lucija Ocko/PIXSELL
Autor
Lorena Posavec
03.07.2026.
u 18:09

Vlada podsjeća da je Francuska 30. svibnja 2026. sudjelovala s dva zrakoplova Rafale u letačkom programu povodom obilježavanja Dana državnosti Republike Hrvatske u Zagrebu, što, navode, potvrđuje uzajamnost i bliskost savezničkih i obrambenih odnosa dviju država

Vlada Republike Hrvatske održala je danas 182. telefonsku sjednicu na kojoj je donijela zaključak o sudjelovanju pripadnika specijalne policije Ministarstva unutarnjih poslova u tradicionalnom vojnom mimohodu u Parizu. Mimohod će se održati 14. srpnja 2026. na Elizejskim poljanama, u povodu francuskog nacionalnog praznika, pod geslom "Strateško buđenje Europe". Republika Hrvatska pozvana je da, kao članica Europske unije i strateška partnerica Francuske Republike, sudjeluje u tom događaju. Kako se navodi u obrazloženju Vladina zaključka, predsjednik Francuske Republike uputio je predsjedniku Vlade Republike Hrvatske poziv da, zajedno s ostalim šefovima država ili vlada članica Europske unije i Koalicije voljnih, sudjeluje na mimohodu. Istodobno je Hrvatska pozvana da u mimohodu sudjeluje i s pripadnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske, čime bi se, navodi Vlada, odalo priznanje savezničkoj suradnji u okviru NATO-a i strateškom partnerstvu dviju država.

Vlada navodi da je nakon konzultacija ocijenjeno kako je sudjelovanje predstavnika Oružanih snaga RH u mimohodu, zajedno s predstavnicima oružanih snaga ostalih država članica Europske unije, u interesu Republike Hrvatske. Time bi se, ističe se, potvrdilo strateško partnerstvo Hrvatske i Francuske, zajednička predanost jačanju europske sigurnosti i obrane te dodatno učvrstili prijateljski i saveznički odnosi dviju država. U tom kontekstu Vlada podsjeća da je Francuska 30. svibnja 2026. sudjelovala s dva zrakoplova Rafale u letačkom programu povodom obilježavanja Dana državnosti Republike Hrvatske u Zagrebu, što, navode, potvrđuje uzajamnost i bliskost savezničkih i obrambenih odnosa dviju država.

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić donio je 30. lipnja 2026., na temelju Zakona o obrani, odluku o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga RH u mimohodu te ju je radi provedbe uputio načelniku Glavnog stožera Oružanih snaga RH, general-pukovniku Tihomiru Kundidu. No predsjednik Republike Zoran Milanović dopisom od 30. lipnja 2026. obavijestio je predsjednika Vlade Andreja Plenkovića da je Oružanim snagama RH zabranio sudjelovanje u navedenom mimohodu. Budući da sudjelovanje pripadnika Hrvatske vojske nije moguće, Vlada je odlučila da će u mimohodu sudjelovati pripadnici specijalne policije Ministarstva unutarnjih poslova. Ministarstvo unutarnjih poslova zaduženo je da osigura njihovo sudjelovanje. U obrazloženju zaključka Vlada navodi da je riječ o elitnoj sastavnici hrvatskog sigurnosnog sustava koja je tijekom Domovinskog rata dala izniman doprinos obrani Republike Hrvatske te i danas predstavlja jedan od simbola hrvatskih sigurnosnih i obrambenih sposobnosti.

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Ključne riječi
Specijalna policija OSRH telefonska sjednica sjednica mimohod Vlada RH

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